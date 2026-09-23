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अक्टूबर में कौन सी सब्जी खानी चाहिए?

अक्टूबर में कौन-सी सब्जी खानी चाहिए? जानिए इस मौसम में मिलने वाली ताजी और सेहतमंद सब्जियों के बारे में, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ खाने का स्वाद भी दोगुना कर देंगी.

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अक्टूबर में कौन सी सब्जी खानी चाहिए?
अक्टूबर में क्या खाएं?
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अक्टूबर का महीना आते ही मौसम में एक अलग ही ठंडक घुलने लगती है. गर्मी धीरे-धीरे विदा ले रही होती है और सर्दियों की आहट महसूस होने लगती है. इस सुहावने मौसम के साथ ही हमारी खाने की थाली में भी बदलाव होना बहुत जरूरी है. इस समय बाजार का मिजाज बदल जाता है और हरी-भरी, ताजी सब्जियों से दुकानें सज जाती हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि इस महीने क्या पकाया जाए जो सेहत के लिए भी बढ़िया हो और स्वाद में भी लाजवाब हो, तो इस स्टोरी को पूरा पढ़ें.

आइए जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में आपको कौन-कौन सी सब्जियां अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए.

पालक और मेथी:

मौसम बदलते ही हरी पत्तेदार सब्जियों की बहार आ जाती है. अक्टूबर में पालक और मेथी आसानी से मिलने लगती हैं. इनमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं. यह शरीर में खून की कमी को दूर करती हैं और इम्यूनिटी मजबूत बनाती हैं. आप चाहें तो गरमा-गरम पालक के पराठे बना सकते हैं या मेथी की सूखी सब्जी का लुत्फ उठा सकते हैं.

फूल गोभी और पत्ता गोभी:

अक्टूबर की हल्की सर्दी में गोभी खाने का मजा ही कुछ और है. हालांकि यह पूरे साल मिल जाती है, लेकिन इस महीने आने वाली गोभी का स्वाद एकदम अलग और फ्रेश होता है. फाइबर से भरपूर होने के कारण यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है और वजन नियंत्रण में मदद करती है. इसकी मसालेदार सूखी सब्जी या संडे के दिन गोभी के पराठे परिवार के साथ जरूर एन्जॉय करें.

गाजर और मूली:

रंग-बिरंगी और क्रंची गाजर और ताजी मूली बाजार की रौनक बढ़ा देती हैं. सलाद के शौकीनों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है. मूली पेट को ठंडा रखती है और पाचन सुधारती है, जबकि गाजर आंखों की रोशनी और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है. खाने के साथ मूली के सलाद का मजा लें या गाजर को ऐसे ही छीलकर खाएं.

बींस और शिमला मिर्च:

यह दोनों ऐसी सब्जियां हैं जो बच्चों को भी खूब पसंद आती हैं और इन्हें बनाना भी काफी आसान होता है. इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से ऊर्जावान रखते हैं. आलू-बींस की सूखी सब्जी या शिमला मिर्च को पनीर के साथ मिलाकर एक बेहतरीन डिश तैयार की जा सकती है.

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