Breakfast Tips: नाश्ते में कभी न खाएं कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, बिगड़ जाएगा इंसुलिन और हार्मोन लेवल, आंत के लिए खराब

Breakfast में कभी भी Carbs खाने से बचना चाहिए.

Why You Shouldn't Eat Carbs In the Morning: कई अध्ययनों से पता चला है कि जागने के ठीक बाद कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फूड्स भोजन खाने से डोपामाइन और कोर्टिसोल जैसे रसायन निकल सकते हैं जो आपको सुस्त और आलसी महसूस कराते हैं. इनका सुबह सेवन वजन भी बढ़ा सकता है. पूरे दिन पेट भरा हुआ महसूस करने के साथ-साथ खुद को सक्रिय और पोषित रखने के लिए जरूरी मात्रा में एनर्जी के लिए अपने ब्रेकफास्ट को हेल्दी बनाएं.