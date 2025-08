मानसून में फलों और सब्जियों को खाने और स्टोर करने का सही तरीका क्या है? यहां जानिए

How To Store Vegetables In Monsoon: मानसून का मौसम नमी और ठंडक लेकर आता है, जिससे वातावरण में बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ते हैं. ऐसे में फलों और सब्जियों की देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है. गलत तरीके से स्टोर करने पर ये चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं और स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती हैं. सही तरीके अपनाकर हम ना केवल उनकी ताजगी बनाए रख सकते हैं, बल्कि पोषण भी बरकरार रह सकता है. इस लेख में हम आसान भाषा में समझेंगे कि बरसात के मौसम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे फल और सब्जियां ज्यादा समय तक सुरक्षित और खाने योग्य बनी रहें.

सब्जियों को स्टोर करने के सही तरीके (Right Way To Store Vegetables)

धोने से पहले न सुखाएं सब्जियों को खरीदते ही धोकर फ्रिज में रखने से उनमें नमी बढ़ जाती है और वे जल्दी सड़ने लगती हैं बेहतर है कि उन्हें सूखे कपड़े से पोंछकर या पेपर में लपेटकर रखें.

यह भी पढ़ें: सफेद बालों को छुपाने के लिए कलर लगाने की बजाय इस किचन के मसाले को लगाएं, रामबाण सस्ता इलाज

पत्तेदार सब्जियों को अलग रखें, पालक, धनिया, मेथी जैसी सब्जियां नमी जल्दी सोखती हैं. इन्हें एयरटाइट कंटेनर में रखें या पेपर में लपेटकर फ्रिज में स्टोर करें.

प्याज, लहसुन और आलू को फ्रिज में न रखें इन्हें ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर पेपर बैग या टोकरी में रखें. हरी सब्जियों से दूर रखें ताकि नमी न लगे.

सड़ी सब्जियों को तुरंत हटाएं अगर किसी सब्जी में सड़न दिखे तो उसे तुरंत निकाल दें, वरना बाकी सब्जियां भी खराब हो सकती हैं.

फ्रिज का तापमान सही रखें मानसून में फ्रिज का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें ताकि सब्जियां ताजा बनी रहें.

फलों को खाने और स्टोर करने के टिप्स (Tips For Eating And Storing Fruit)

ताजे और मौसमी फल चुनें सेब, अनार, नाशपाती, चेरी जैसे फल मानसून में इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं.

कटे हुए फल न खाएं पहले से कटे हुए फल जल्दी खराब होते हैं और उनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं. हमेशा ताजे फल ही खाएं.

फलों को धोकर सुखाएं फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धोकर सुखा लें ताकि मिट्टी और कीटाणु हट जाएं.

फलों को फ्रिज में अलग रखें फलों को सब्जियों से अलग रखें और एयरटाइट डिब्बों में स्टोर करें.

यह भी पढ़ें: क्या दही और केला साथ खा सकते हैं? जानें इस फूड कॉम्बिनेशन के फायदे और नुकसान

मानसून में फलों और सब्जियों को सही तरीके से स्टोर करना न सिर्फ खाने की बर्बादी रोकता है, बल्कि आपकी सेहत को भी सुरक्षित रखता है। थोड़ी सी सावधानी और समझदारी से आप इस मौसम में भी ताजगी और पोषण का पूरा लाभ उठा सकते हैं.

How to Control Constipation: गैस, अपच, अफारा, कब्ज के घरेलू नुस्खे

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)