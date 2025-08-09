विज्ञापन
'मैंने जो देखा उसमें वह सर्वश्रेष्ठ है....' भारत के इस गेंदबाज की गेंदबाजी देख हैरत में हैं वसीम अकरम

Wasim Akram Big Statement on Mohammed Siraj: मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी को लेकर वसीम अकरम ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है.

  • पूर्व महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने मोहम्मद सिराज के हालिया प्रदर्शन की उच्च स्तरीय प्रशंसा की है.
  • सिराज ने पांच टेस्ट मैचों में 24.30 की औसत से 23 विकेट लेकर भारत को ओवल में जीत दिलाई है.
  • वसीम अकरम ने सिराज की अंतिम दिन की गेंदबाजी को अद्भुत सहनशक्ति और मानसिक शक्ति का उदाहरण बताया है.
Wasim Akram on Mohammed Siraj: पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) ने ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ छह रन से रोमांचक जीत के बाद मोहम्मद सिराज और भारत की युवा टेस्ट टीम की जमकर प्रशंसा की है. क्रिकेट इतिहास में सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक माने जाने वाले पूर्व बाएं हाथ के महान गेंदबाज वसीम अकरम  ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के साथ एक विशेष साक्षात्कार में सिराज के प्रदर्शन को “हाल के दिनों में मैंने जो देखा है, उसमें सर्वश्रेष्ठ” बताया है.

सिराज, जिन्होंने पांच मैचों की सीरीज में 24.30 की औसत से 23 विकेट लिए, ने अंतिम दिन पहले सेशन में कमाल की गेंदबाजी की और भारत को जीत दिला दी. सिराज के इस परफॉर्मेंस को लेकर वसीम अकरम ने बात की और कहा, "5 टेस्ट मैचों में लगभग 186 ओवर गेंदबाजी करना और फिर भी आखिरी दिन इतना आक्रामक प्रदर्शन करना, अद्भुत सहनशक्ति और मानसिक शक्ति को दर्शाता है."

अकरम ने telecomasia.net पर  सिराज को लेकर कहा "वह अब सिर्फ़ एक सहायक गेंदबाज़ नहीं है, वह आक्रमण का नेतृत्व कर रहा है और पूरे मन से कर रहा है.  यहां तक कि जब एक कैच छूटा शतकवीर हैरी ब्रुक का [19 रन पर]..तो भी उसने अपना ध्यान नहीं खोया.  यही एक योद्धा की पहचान होती है."

बुमराह का सही प्रबंधन महत्वपूर्ण- वसीम अकरम

इसके अलावा अकरम ने जसप्रीत बुमराह (Wasim Akram on Jasprit Bumrah) को लेकर भी बयान दिया है.  अकरम ने जसप्रीत बुमराह के साथ भारत की रोटेशन रणनीति की भी प्रशंसा की, जिन्हें कार्यभार प्रबंधन के लिए सीरीज के अंतिम दो टेस्ट मैचों में आराम दिया गया था. उन्होंने कहा, "अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ को आराम देने के लिए एक साहसी टीम की ज़रूरत होती है. लेकिन भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ थी, और यह योजना पूरी तरह से कारगर रही. "

वसीम ने आगे कहा, "2025 में एशिया कप और 2026 में टी20 विश्व कप होने वाले हैं, ऐसे में इस तरह की दूरदर्शिता ज़रूरी है.  बुमराह सभी प्रारूपों में महत्वपूर्ण हैं, और उनका सही प्रबंधन महत्वपूर्ण है. "

