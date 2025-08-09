क्या आज पूर्णिमा पर रक्षाबंधन के दिन लगने वाला है ग्रहण? जानिए Chandra Grahan से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

Lunar Eclipse 2025: चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब घटित होती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है. चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan) पूर्णिमा पर लगता है. जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती जिससे चंद्रमा अंधकार की चपेट में आ जाता है और दिखना बंद हो जाता है. चंद्र ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और अपछाया चंद्र ग्रहण. आज पूर्णिमा का दिन है और ऐसे में कहा जा रहा है कि आज रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. लेकिन, साल का अगला चंद्र ग्रहण आज नहीं लगेगा. यहां जानिए अगला चंद्र ग्रहण कब लगने जा रहा है, इसका समय क्या होगा और यह भारत से नजर आएगा या नहीं.
साल का अगला चंद्र ग्रहण कब लगेगा | Kab Lagega Chandra Grahan | Lunar Eclipse Time
साल 2025 का अगला चंद्र ग्रहण 7 सितंबर, रविवार को लगने वाला है. यह भाद्रपद का महीना होगा जिसमें पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगेगा. यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है. पूर्ण चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी पूरी तरह चंद्रमा को ढक लेती है.किस समय लगेगा चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan Time)
7 सितंबर की रात लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 9:57 मिनट पर शुरू होगा और अर्धरात्रि 1:26 मिनट (AM) पर समाप्त होगा जब 8 सितंबर का दिन लग चुका होगा.ब्लड मून आएगा नजर (What Is Blood Moon)
साल का दूसरा चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा. इसे ब्लड मून भी कहते हैं. ब्लड मून या रक्तवर्णी चंद्रमा का अर्थ है लाल रंग का चांद नजर आना. असल में जरूरी नहीं कि चांद लाल ही नजर आए लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण होने पर जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है तो वातावरण में मौजूद धूल, गैस और अन्य पदार्थों के कणों से होते हुए सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा तक पहुंचता है तो पृथ्वी की छाया से चंद्रमा लाल या नारंगी रंग का दिखने लगता है जिसे ब्लड मून कहते हैं.संसार के किन-किन हिस्सों से दिखेगा यह चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse Visibility In The World)
इस चंद्र ग्रहण को संसार के कई हिस्सों से देखा जा सकता है. यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, वेस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के कुछ हिस्से और अफ्रीका से नजर आएगा.क्या है चंद्र ग्रहण भारत से नजर आएगा? (Lunar Eclipse Visibility In India)
साल के दूसरे चंद्र ग्रहण को भारत देखा जा सकता है. भारत के लोग इस ग्रहण का नजारा देख सकेंगे.क्या सूतक काल मान्य होगा (Chandra Grahan Sutak Kaal)
सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है. यह ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है. इस समयावधि में बहुत से कामों को करने की मनाही होती है. साल 2025 में 7 सितंबर, रविवार को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा. इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा.
