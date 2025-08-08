रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बड़ी सौगात, कई राज्यों में फ्री रहेगी बस सर्विस, चेक करें लिस्ट

Raksha Bandhan Free Bus Service: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड की सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी है. मुफ्त यात्रा की बात करें तो कुछ राज्यों में ये दो दिन और कुछ राज्यों में तीन दिन रहेगी. तीन राज्यों में पहले ही महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, जिसमें दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक शामिल हैं. आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन के मौके पर किस राज्य में कितने दिन बस की सेवा महिलाओं के लिए फ्री है.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार महिलाओं और उनके एक सहयात्री (साथ में यात्रा करने वाले) के लिए रोडवेज बसों में तीन दिन तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है. साथ ही ये फ्री सर्विस यूपी के अंदर और यूपी से दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों पर भी लागू होगी.

समय सीमा: यह सुविधा 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगी.

बसों के प्रकार: ये सुविधा एसी (AC) और नॉन-एसी (Non-AC) दोनों तरह की बसों में मिलेगी.

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है. ये सुविधा मुख्य रूप से इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में दी गई है. इंदौर में मेयर ने 9 अगस्त को शहर की सभी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है. इसके अलावा भोपाल में भी, भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (BCLL) बहनों को मुफ्त यात्रा कराएगी. हालांकि भोपाल में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, सिटी बसों की संख्या कम होने की वजह से महिलाओं को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

राजस्थान

राजस्थान सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को दो दिन तक रोडवेज की सभी बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया है. हालांकि ये सुविधा केवल राजस्थान राज्य की सीमाओं के अंदर ही यात्रा करने पर ही लागू होगी.

समय सीमा: ये सुविधा 9 अगस्त से 10 अगस्त की देर रात 11:59 बजे तक लागू रहेगी.

उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार ने भी रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को रोडवेज की सामान्य बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है. महिलाएं रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त को इस फ्री सुविधा का लाभ ले सकती हैं.

बिहार

बिहार सरकार ने रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए रोडवेज की यात्रा फ्री रखी है. बीएसआरटीसी ने बताया है कि पटना और मुजफ्फरपुर के सभी रास्तों पर महिलाएं फ्री यात्रा कर सकेंगी. इसके अलावा पटना में चलने वाली पिंक बसों में भी इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है.

मेट्रो सफर

अभी तक मेट्रो में मुफ्त सफर की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, दिल्ली मेट्रो (DMRC) रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन और स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती करती है, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.