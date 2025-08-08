फ्लाइट के फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स की जेमी लीवर ने उतारी नकल, रोक नहीं पाएंगे हंसी, यूजर्स बोले- एकदम रियल

कॉमेडियन और एक्टर जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर (Jamie Lever) इन दिनों अपने शो, द जेमी लीवर शो के साथ दुनिया भर की यात्रा कर रही हैं. अपने मजाकिया अंदाज़ के लिए मशहूर, 37 वर्षीय जेमी लीवर ने अब फ्लाइट में फर्स्ट क्लास के यात्रियों और उनके बिहेवियर के बारे में अपने अंदाज में कमेंट किया है. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में, जेमी लीवर ने बताया है कि जो लोग फ्लाइट के दौरान आराम को प्राथमिकता देते हैं और फर्स्ट क्लास के केबिन का विकल्प चुनते हैं, वे अक्सर घमंडी रवैया अपनाते हैं.

वीडियो में, उन्हें अपने कूपे में बैठे हुए, एक्स्ट्रा स्पेस, फूड और ज़्यादा टिकट के साथ मिलने वाली सर्विस का मजा लेते हुए देखा जा सकता है. ऑल ब्लैक कलर के लग्जरी ऑउटफिट और मिनिमल ज्वेलरी के साथ वह फर्स्ट क्लास के यात्रियों के अजीबोगरीब व्यवहार को मिमिक करती दिखती हैं.

बच्चे को जन्म देते ही लड़खड़ाते कदमों से तेज़ बारिश में बछड़े के साथ उठकर चल पड़ी हथिनी, प्यारा Video वायरल

फर्स्ट क्लास के यात्रियों की उतारी नकल

आने-जाने वालों को देखकर मुंह बनाने से लेकर, खासकर जो बिज़नेस क्लास से इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं, अपनी यात्रा से पहले लगातार होने वाली बातचीत से अपनी बेचैनी को उजागर करने तक, जेमी का वीडियो फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए जबरदस्त व्यंग्य है. जेमी फर्स्ट क्लास के यात्रियों की हूबहू नकल करती नजर आती हैं, चाहे ड्रिंक पीने की तरीका हो या फिर डिम लाइट में फ्लाइट के प्राइवेट मॉनिटर पर कुछ देखना हो. इस दौरान वह अपने चेहरे पर बेचैनी का भाव दिखाती हैं और मुंह बनाती रहती हैं.

वीडियो के साथ एक नोट में लिखा था, "फर्स्ट क्लास वालों का बिहेवियर," जबकि उन्होंने कैप्शन में लिखा था, "या मुझे थर्ड क्लास कहना चाहिए? लोग ऐसा क्यों करते हैं? फिलहाल अमेरिका में लाइव टूर पर हैं."

देखें Video:

यूजर्स ने मिलाई हां में हां

प्रथम श्रेणी के यात्रियों के रवैये पर जेमी के व्यंग्यात्मक अंदाज ने सोशल मीडिया पर तेजी से यूजर्स का ध्यान खींचा है. एक यूज़र, जिसे यह वीडियो बेहद प्रासंगिक लगा, उसने लिखा, "वे ऐसा मुंह बनाते हैं, खासकर जब इकॉनमी क्लास के लोग गुज़रते हैं." एक और ने लिखा, "मैं 13 घंटे की उड़ान के लिए अपने कतर क्यू सुइट में चढ़ने ही वाला हूं कि यह मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ गया; बेहतर होगा कि मैं इतना घमंडी व्यवहार न करूं." किसी ने आगे लिखा, "यह लड़की क्या कर रही है, हाहाहा."

ये भी पढ़ें: बिना डिग्री ये कंपनी इंटर्न को दे रही महीने के 2 लाख रु, घर बैठे करना होगा काम, हाईस्कूल वाले भी करें अप्लाई

हाथी को गाना सुना रही थी महिला, खुश होकर गजराज ने सूंड से लपेटा और लगा लिया गले, Video दिल खुश कर देगा

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)