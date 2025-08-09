विज्ञापन
'वह अद्भुत है...' माइकल क्लार्क ने विश्व क्रिकेट के इस बल्लेबाज को बताया दूसरा 'वीरेंद्र सहवाग'

Who is Modern Day Virender Sehwag: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने विश्व क्रिकेट के उस खिलाड़ी को लेकर बात की है जिसे वो वर्तमान में वीरेंद्र सहवाग मानते हैं.

  • माइकल क्लार्क ने भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी को वीरेंद्र सहवाग से तुलना की है.
  • क्लार्क ने भारत और इंग्लैंड के पांचवें टेस्ट में जायसवाल की 118 रन की पारी की प्रशंसा की है.
  • क्लार्क ने बताया कि जायसवाल की आक्रामक बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए लय स्थापित करने वाली है
Who is Modern Day Virender Sehwag: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क (Michael Clarke)  ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसकी बल्लेबाजी को देखकर उन्हें वीरेंद्र सहवाग की याद आती है. क्लार्क ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए उस खिलाड़ी की तारीफ की. माइकल क्लार्क के अनुसार भारत के यशस्वी जायसवाल ऐसे बल्लेबाज हैं जिसकी बल्लेबाजी को देखकर उन्हें वीरेंद्र सहवाग की याद आती है. (Michael Clarke on Yashasvi Jaiswal). दरअसल, भारत और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज पांचवें टेस्ट के रिव्यू करने के क्रम में क्लार्क ने जायसवाल की तारीफ की है. बता दें कि पांचवें टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में जायसवाल ने 118 रन की पारी खेली जिसने दम पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 374 रन का टारगेट दिया था. (Virender Sehwag vs ashasvi Jaiswal)

माइकल क्लार्क ने पांचवें टेस्ट मैच में दूसरी पारी में जायसवाल की बल्लेबाजी को लेकर कहा,  "अद्भुत.. बिल्कुल शानदार. मुझे नहीं लगता कि पहले दिन पिच देखने के बाद किसी ने भी उम्मीद की होगी कि यह 5 दिन तक चलेगा. मुझे लगता है कि पहली पारी में दोनों टीमें एक प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करेगी. पहलरी पारी में बेहद कठिन बल्लेबाजी परिस्थितियां थी."

सहवाग की तरह है

क्लार्क ने आगे कहा, "पहली पारी में काफी हरी विकेट थी और फिर दूसरी पारी में भारत का 396 रन तक पहुंचना मैच को बदलने वाला करिश्मा था.  हां. दूसरी पारी में बल्लेबाजी परिस्थितिया आसान हो गईं, पिच बेहतर हो गई, उस पर बल्ले से सपाट गेंदें निकल आईं, सूरज निकला, इससे ज़ाहिर तौर पर मदद मिली.  लेकिन जिस तरह से जायसवाल खेलता है, वह कमाल है , मुझे लगता है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है और उसका करियर वैसा ही रहता है जैसा हम सोचते हैं, तो  वह एक सुपरस्टार होगा जो काफी कुछ क्रिकेट में हासिल करेगा. उसकी बल्लेबाजी मुझे सहवाग जैसी लगती है." 

सहवाग की तरह जायसवाल को भी रोकना असंभव है

क्वलार्क ने आगे कहा, "जब सहवाग मैदान पर होते थे तो उन्हें रोकना असंभव था, अब जायसवाल की बल्लेबाजी में भी ऐसी ही झलक नजर आती है . मुझे लगता है कि वह एक अविश्वसनीय खिलाड़ी है, बहुत प्रतिभाशाली है."

भविष्य में कई बेजोड़ पारी खेलेगा. 

जायसवाल को लेकर क्लार्क ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि वह जोखिम भरे शीर्ष क्रम में खेलता है आक्रामक बल्लेबाज़ी आपकी टीम की बल्लेबाज़ी शैली के लिए इरादा तय करती है.  इसलिए आपको मानना होगा कि वह कुछ ऐसी पारियां भविष्य में खेलेगा ..जो आप देखते रहेंगे और आप हैरान रह जाएंगे. और कहेंगे क्या क्या सुपरस्टार है.  जायसवाल क्या शानदार खिलाड़ी है,  जैसा कि उसने दूसरी पारी में किया, 164 गेंदों पर 118 रन.  वह या तो बहुत अच्छा रहा है या बहुत बुरा, लेकिन वह उन खिलाड़ियों में से एक है जिन्हें आप अपनी टीम में चाहते हैं. जिस तरह से वह खेलता है, वह वास्तव में भारतीय बल्लेबाज़ी के लिए एक लय तय करता है."

