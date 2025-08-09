विज्ञापन
WI vs PAK, 1st ODI: शाहीन अफरीदी का वनडे में धमाका, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास, विश्व क्रिकेट चौंका

Shaheen Afridi World record: पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने वनडे में इतिहास रच दिया है. शाहीन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिससे विश्व क्रिकेट हैरत में हैं.

Shaheen Afridi record in ODI, पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज
  • शाहीन अफरीदी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में चार विकेट लेकर राशिद खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया
  • शाहीन अफरीदी ने 65 वनडे मैचों में कुल 131 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए.
  • शाहीन अफरीदी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 350 विकेट पूरे कर पाकिस्तान के 11वें गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया.
Shaheen  Afridi World record in ODI : वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच (West Indies vs Pakistan, 1st ODI) में शाहीन अफरीदी ने इतिहास रच दिया. अफरीदी ने 4 विकेट अपने नाम किए. 4 विकेट लेने के क्रम में अफरीदी ने (Shaheen Afridi) राशीद खान का वर्ल्ड रिकॉर्ड वनडे में तोड़ दिया. बता दें कि शाहीन अफरीदी अब वनडे में 65 मैच के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने राशिद खान के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया. राशिद ने 65  वनडे मैच के बाद 128 विकेट अपने नाम किए थे. वहीं, अब शाहीन अफरीदी के नाम 65 वनडे मैच के बाद कुल 131 विकेट दर्ज हो गए हैं. 

पहले 65 वनडे मैचों के बाद सर्वाधिक विकेट (Most wickets after first 65 ODI matches)

131 - शाहीन शाह अफरीदी*
128 - राशिद खान
126 - मिशेल स्टार्क
122 - सकलैन मुश्ताक
122 - शेन बॉन्ड

इसके अलावा शाहीन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 350 विकेट भी पूरे कर लिए हैं. ऐसा करने वाले शाहीन पाकिस्तान के 11वें गेंदबाज हैं. बता दें कि पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड वसीम अकरम के नाम  है. वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 916 विकेट लिए हैं. (Most wickets for Pakistan in Tests+ODIs+T20Is)

मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज ने मैच में पहले बल्लेबाजी की और 49 ओवर में 280 रन बनाए हैं. वेस्टइंजीज की ओर से सबसे ज्यादा रन एविन लुईस ने बनाए. एविन लुईस ने 60 रन की पारी खेली. इसके अलावा शाई होप ने 55 और रोस्टन चेज़ ने 53 रन बनाए. पाकिस्तान की ओर से शाहीन ने 8 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट लिए तो वहीं, नसीम शाह ने तीन विकेट अपने नाम किए. 

पाकिस्तान की टीम यह मैच 5 विकेट से जीतने में सफल हो गई. पाकिस्तान की ओर से कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 53 और हसन नवाज (Hasan Nawaz)  ने 54 गेंद पर 63 रन की पारी खेली और टीम को 5 विकेट से जीत दिला दी, पाकिस्तान के बाबर आजम ने मैच में 64 गेंद पर 47 रन बनाए, जिसमें एक छक्का और 5 चौका शामिल रहा. नवाज को तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. 

Shaheen Shah Afridi, Pakistan, West Indies, Cricket
