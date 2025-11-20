भुने हुए चने खाने के 10 फायदे: रोज़ाना एक मुट्ठी खाने से दूर होंगी ये बीमारियाँ, जानें कब खाएं और कब नहीं

Bhuna Chana Khane Ke Fayde: भारत में, हम स्नैक्स के शौकीन हैं. चाय के साथ नमकीन हो या शाम को हल्की भूख, हम हमेशा कुछ चटपटा या कुरकुरा ढूंढते हैं. लेकिन क्या हो अगर आपका पसंदीदा स्नैक सिर्फ स्वादिष्ट ही न हो, बल्कि सेहत का पावरहाउस भी हो? हम बात कर रहे हैं भुने हुए चने (Roasted Chana) की. भुना चना, जिसे कई जगहों पर फुटाना या 'दालिया' भी कहा जाता है, एक ऐसा देसी स्नैक है जो सस्ता है, आसानी से उपलब्ध है और पोषण से भरा है. यह सिर्फ एक साधारण कुरकुरा नाश्ता नहीं है, बल्कि आपकी अच्छी सेहत का पक्का साथी है.

आज इस लेख में हम जानेंगे कि भुना चना खाने के क्या-क्या ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, इसे अपनी रोज़ाना की डाइट में कैसे शामिल करें और क्यों इसे हेल्थ एक्सपर्ट्स भी 'बेस्ट स्नैक' मानते हैं.

भुना चना खाने के क्या-क्या ज़बरदस्त फ़ायदे हैं? | Bhuna Chana Khane Ke Fayde

भुना चना क्यों है इतना ख़ास? (Roasted Chana Nutrition)

भुना चना, देसी चने (Chickpeas/Garbanzo Beans) को भूनकर तैयार किया जाता है. भूनने की प्रक्रिया से इसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, बल्कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है. आइए, एक नज़र डालते हैं कि भुना चना पोषण के मामले में कितना दमदार है:

पोषक तत्व (लगभग 100 ग्राम में) | Bhuna Chana Khane Se Kya Hota Hai

प्रोटीन (Protein): 18-20 ग्राम: मांसपेशियों (Muscles) को बनाने और मरम्मत करने के लिए.

फ़ाइबर (Fiber): 15-17 ग्राम: पाचन (Digestion) को स्वस्थ रखने और पेट साफ रखने के लिए.

आयरन (Iron): अच्छी मात्रा: खून की कमी (Anemia) दूर करने और ऊर्जा (Energy) बढ़ाने के लिए.

वसा (Fat): बहुत कम (Low Fat) वज़न घटाने वालों के लिए भुना चना बढ़िया विकल्प.

विटामिन और मिनरल्स: फोलेट, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस: शरीर के ज़रूरी कार्यों को बेहतर बनाने के लिए.

सिर्फ एक मुट्ठी फुटाना आपको ऊर्जा, प्रोटीन और फ़ाइबर का एक बेहतरीन बूस्ट देता है, वह भी बिना किसी अतिरिक्त तेल या प्रिजरवेटिव के!

Also Read: संतरे से 7 गुना, दूध से 17 गुना, केले से 15 गुना और पालक से 25 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं आयरन सहजन की पत्तियां

भुने चने खाने के 10 अद्भुत स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits of Chana)

भुना चना खाना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक स्मार्ट हेल्थ चॉइस है. इसके मुख्य भुना चना के लाभ इस प्रकार हैं:

1. भुने चने खाना वज़न घटाने में मददगार (Aids Weight Loss)

भुने चने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह वज़न कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है.

पेट भरा रखे: इसमें फ़ाइबर और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो आपको लंबे समय तक पेट भरे होने का एहसास कराता है.

भूख कंट्रोल: जब पेट भरा रहता है, तो आप बार-बार अनहेल्दी स्नैक्स खाने से बचते हैं, जिससे कैलोरी इनटेक कम होता है और वज़न आसानी से घटता है.

2. भुने चने पाचन तंत्र को मज़बूत बनाए (Boosts Digestive Health)

भुना चना फ़ाइबर का खजाना है. फ़ाइबर, आंतों की सफाई करता है और मल त्यागने की प्रक्रिया को आसान बनाता है. यह कब्ज़ (Constipation) की समस्या को दूर करने का एक प्राकृतिक उपाय है. स्वस्थ आंतें यानी बेहतर इम्यूनिटी और बीमारियों से लड़ने की शक्ति.

3. भुने चने खाना ब्लड शुगर कंट्रोल करे (Manages Blood Sugar)

यह डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए एकदम सही स्नैक है. भुने चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है. इसका फ़ाइबर और प्रोटीन, शुगर को खून में धीरे-धीरे रिलीज़ होने देते हैं, जिससे ब्लड शुगर में अचानक तेज़ी (Spike) नहीं आती है.

Also Read: मखाने वाला दूध पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? इन लोगों के लिए अमृत से कम नहीं है Makhana Milk

4. भुने चने खाना हड्डियों को दे ताकत (Strengthens Bones)

इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं. ये सभी पोषक तत्व हड्डियों की मज़बूती के लिए ज़रूरी हैं. रोज़ाना भुना चना खाने से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारियों का ख़तरा कम हो सकता है.

5. भुने चने खाने से दिल की सेहत सुधारे (Promotes Heart Health)

भुना चना दिल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. इसका फ़ाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है. इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में सहायक होता है, जिससे दिल के दौरे (Heart Attack) और स्ट्रोक का खतरा कम होता है.

6. भुने चने खाना है ऊर्जा का स्रोत (Instant Energy Source)

जब आपको दोपहर में या वर्कआउट से पहले हल्की सुस्ती महसूस हो, तो भुना चना खाएं. यह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है, जो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है. जिम जाने वालों और शारीरिक मेहनत करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन प्री-वर्कआउट या पोस्ट-वर्कआउट स्नैक है.

7. खून की कमी दूर करे भुने चने (Fights Anemia)

भुना चना आयरन (Iron) का एक अच्छा स्रोत है. आयरन, शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी है. महिलाओं और बच्चों के लिए यह विशेष रूप से फ़ायदेमंद है क्योंकि यह एनीमिया (खून की कमी) को दूर करने में मदद करता है.

8. त्वचा और बालों के लिए फ़ायदेमंद हैं भुने चने खाना (Good for Skin and Hair)

इसमें मौजूद प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा और बालों की सेहत सुधारते हैं. प्रोटीन बालों को मज़बूत बनाता है और उनके झड़ने को कम करता है. एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे आपकी त्वचा जवां और चमकदार बनी रहती है.

9. इम्यूनिटी बढ़ाए भुने चने (Boosts Immunity)

भुने चने में मौजूद ज़िंक और अन्य मिनरल्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को मज़बूत बनाने में मदद करते हैं. एक मज़बूत इम्यूनिटी आपको मौसमी बीमारियों से बचाती है.

10. गर्भवती महिलाओं के लिए उत्तम हैं भुने चने (Excellent for Pregnant Women)

भुने चने में फोलेट नामक विटामिन होता है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है. फोलेट शिशु के दिमागी और रीढ़ की हड्डी के विकास में मदद करता है.

lso Read: अमरूद या केला: खाली पेट क्‍या खाने से घटेगा वजन, नाश्ते के लिए कौन सा बेहतर?

अपनी डाइट में भुना चना कैसे शामिल करें? (When to eat roasted chana | Kab Khana Chahie Bhuna Chana)

भुने चने को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत आसान है. यहाँ कुछ क्रिएटिव तरीके दिए गए हैं:

सादगी से खाएं: इसे रोज़ाना एक मुट्ठी स्नैक के रूप में खाएं. यह सबसे आसान तरीका है.

दही के साथ: भुने चने को पीसकर या साबुत दही या रायते में मिलाकर खाएं.

सलाद में: सलाद को कुरकुरा बनाने के लिए ऊपर से थोड़े भुने चने डालें.

चटपटा चाट: प्याज, टमाटर, नींबू का रस और थोड़े मसाले मिलाकर भुने चने की हेल्दी चाट बनाएं.

बच्चों के लिए पाउडर: इसे पीसकर पाउडर बना लें और बच्चों के दूध या दलिया में मिलाकर दें.

भुना चना खरीदते समय क्या ध्यान रखें? (Side Effects of Eating Bhuna Chana | Bhuna Chana Khane Ke Nuksan)

बिना नमक वाला (Namak-free): हमेशा बिना नमक वाला भुना चना चुनें, खासकर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या किडनी की समस्या है.

छिलके वाला (With Skin): कोशिश करें कि छिलके वाला भुना चना खाएं. छिलके में सबसे ज़्यादा फ़ाइबर और पोषक तत्व होते हैं.

एक ज़रूरी बात (Side Effects)

इसमें कोई शक नहीं कि भुना चना एक सुपरफूड है, लेकिन इसे संतुलित मात्रा में ही खाना चाहिए. भुना चना खाने के नुकसान तभी हो सकते हैं जब आप इसे बहुत ज़्यादा खाएं. ज़्यादा फ़ाइबर खाने से कुछ लोगों को पेट फूलने (Bloating) की समस्या हो सकती है.

भुना चना एक साधारण, सस्ता और पोषण से भरपूर देसी स्नैक है, जो आपकी सेहत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. इसे आज ही अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और इसके अद्भुत फ़ायदों का लाभ उठाएं!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)