अगर आप यह सोच रहे हैं क‍ि नाश्ते के लिए फल (Breakfast Fruits) खाना एक अच्‍छा व‍िकल्‍प है या नहीं, नाश्ते में केला या अमरूद (Breakfast Mein Kela Ya Amrud) कौन सा फल खाना ज्‍यादा फायदेमंद हैं.आप ऐसे फ्रूट्स की तलाश में हैं जो वजन कम यानी वेट लॉस (Fruits For Weight Loss) में आपकी मदद कर सकें या कि ऐसे फल की तलाश में हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेस्‍ट फल हैं. तो एक बात तो समझ आती है कि आप यह समझ चुके हैं क‍ि फल खाना आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है.

असल में संतुलित आहार (Balanced Diet) में फल हमेशा से ही एक अनिवार्य हिस्सा रहे हैं. आयुर्वेद से लेकर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तक, फल ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखते हैं. नाश्ते में फलों का सेवन आपको तत्काल ऊर्जा देता है.

आज हम दो सबसे लोकप्रिय और आसानी से उपलब्ध फलों—अमरूद (Guava) और केला (Banana) की तुलना करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि नाश्ते की शुरुआत के लिए दोनों में से कौन सा फल अधिक फायदेमंद है.

सबसे पहले बात अमरूद की: विटामिन C और फाइबर का पावरहाउस

अमरूद एक उष्णकटिबंधीय फल (Tropical Fruit) है जो अपने अनूठे पोषण प्रोफाइल के कारण स्वास्थ्य लाभों से भरा हुआ है.

अमरूद का पोषण स्तर (प्रति 100 ग्राम):

100 ग्राम अमरूद में लगभग 68 कैलोरी, 5.4 ग्राम फाइबर, 2.6 ग्राम प्रोटीन, 417 मिलीग्राम पोटेशियम और आश्चर्यजनक रूप से 228 मिलीग्राम विटामिन C होता है (जो संतरे से कई गुना अधिक है).

नाश्ते में अमरूद के फायदे | Nashte Me Amrood Khane Ke Fayde

इम्यूनिटी बूस्टर: विटामिन C का समृद्ध स्रोत होने के कारण यह एक शक्तिशाली इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है. वज़न प्रबंधन: यह फाइबर और प्रोटीन से भरपूर और कैलोरी में कम होता है, जिससे यह वज़न पर नजर रखने वालों के लिए एकदम सही है. फाइबर आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है. हृदय स्वास्थ्य: अमरूद LDL (बुरा कोलेस्ट्रॉल) और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है, जबकि इसमें मौजूद पोटेशियम रक्तचाप (Blood Pressure) को नियंत्रित करता है. एंटीऑक्सीडेंट: यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन (Inflammation) से लड़ने में मदद करते हैं.

अध्ययन क्या कहते हैं: शोध के अनुसार, अमरूद में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-हाइपरटेंसिव (रक्तचाप कम करने वाला), मोटापे से लड़ने वाला और एंटी-डायबिटिक गुण होते हैं. यह हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में भी सहायक है.

Photo Credit: File Photo

अब बात करते हैं केले की... केला: ऊर्जा और पोटेशियम का भंडार

केला दुनिया भर में सबसे अधिक खाया जाने वाला फल है, जो अपनी सुविधा और ऊर्जा के लिए जाना जाता है.

केले का पोषण स्तर (प्रति 100 ग्राम पका हुआ केला):

यूएसडीए के अनुसार, 100 ग्राम पके केले में लगभग 89 कैलोरी, 22.80 ग्राम कुल कार्ब्स, 2.60 ग्राम फाइबर, 1.09 ग्राम प्रोटीन और 358 मिलीग्राम पोटेशियम होता है.

नाश्ते में केले के फायदे | Nashte Me Kela Khane Ke Fayde

त्वरित ऊर्जा: केले में प्राकृतिक शर्करा और कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करते हैं. यह नाश्ते या कसरत से पहले (Pre-Workout) के लिए एक आदर्श स्नैक है. हृदय और मांसपेशी कार्य: यह पोटेशियम का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने, रक्तचाप को नियंत्रित करने और मांसपेशियों के कार्य को समर्थन देने में मदद करता है. मूड रेगुलेशन: इसमें मौजूद विटामिन B6 सेरोटोनिन के उत्पादन को बढ़ावा देकर मस्तिष्क स्वास्थ्य और मूड को विनियमित करने में मदद करता है. पाचन: केले में मौजूद फाइबर पाचन को स्वस्थ रखता है.

अध्ययन क्या कहते हैं: एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-एथेरोस्क्लेरोटिक पोटेंशियल ऑफ बनाना नामक एक अध्ययन के अनुसार, केले कार्बोहाइड्रेट, आहार फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, कैरोटेनॉयड्स, फ्लेवोनोइड्स और विटामिन C और E का एक अच्छा स्रोत हैं. ये यौगिक हृदय की सुरक्षा में महत्वपूर्ण जैविक भूमिका निभाते हैं.

आयुर्वेद का दृष्टिकोण

अमरूद: आयुर्वेद के अनुसार, अमरूद पित्त और कफ दोषों को संतुलित करता है. यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो अम्लता (Acidity) या धीमी चयापचय (Sluggish Metabolism) से ग्रस्त हैं.

केला: आयुर्वेद केले को पोषण देने वाला और भारी मानता है, जो वात दोष को संतुलित करने के लिए अच्छा है. हालांकि, कफ को बढ़ा सकने के कारण इसे रात में खाने से बचने की सलाह दी जाती है.

अमरूद बनाम केला: नाश्ते के लिए कौन सा बेहतर?

दोनों ही फल अपने-अपने तरीके से अच्छे हैं और उच्च गुणवत्ता वाले पोषण प्रदान करते हैं, लेकिन आपकी सुबह की ज़रूरत के आधार पर, आप बेहतर विकल्प चुन सकते हैं:

अगर आप वज़न घटाना, लंबे समय तक तृप्ति और उच्च इम्यूनिटी चाहते हैं, तो अमरूद आपके लिए बेहतर विकल्प है.

अगर आप सुबह त्वरित ऊर्जा, मांसपेशियों को सहारा देना चाहते हैं या तुरंत वर्कआउट करने वाले हैं, तो केला एक समझदारी भरा विकल्प है.

दोनों फलों को बारी-बारी से अपने आहार में शामिल करके आप दोनों के पोषण संबंधी लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)