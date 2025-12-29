विज्ञापन

कौन हैं राजेश खन्ना के छोटे दामाद, लंदन से भारत तक फैला कारोबार, कमाई में अक्षय कुमार से से भी हैं आगे

राजेश खन्ना के छोटे दामाद किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हैं, बल्कि लंदन में उनका बड़ा कारोबार है, जो भारत में फैला है.

हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की दो बेटियां ट्विंकल और रिंकी खन्ना हैं. काका की तरह उनकी बेटियों ने फिल्म लाइन में मुकाम हासिल नहीं किया. जबकि दोनों पूर्व एक्ट्रेस की मां डिंपल कपाड़िया ने भी बॉलीवुड में खूब हिट दी हैं. ट्विंकल और रिंकी दोनों ने ही गिनी चुनी फिल्मों में काम किया और फ्लॉप होने के बाद दोनों बहनों ने घर बसा लिया. अक्षय कुमार से शादी रचाने के बाद ट्विंकल ने राइटिंग करना शुरू किया और रिंकी की शादी एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड में हुई. रिंकी ने बिजनेसमैन समीर सरन से शादी रचाई और विदेश में जा बसीं. राजेश खन्ना के पहले दामाद अक्षय कुमार के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन समीर के बारे में बहुत लोगों को पता है.

कौन हैं राजेश खन्ना के छोटे दामाद?

रिंकी ने साल 1999 में फिल्म प्यार में कभी कभी से डेब्यू किया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई. जलवा, चमेली, और जिस देश में गंगा रहता है समेत कुछ और फिल्में करने के बाद रिंकी ने समीर से साल 2003 में शादी रचाई और विदेश में सेटल हो गईं. रिंकी पति समीर लंदन में रहती हैं, जहां उनका खुद का कारोबार है. समीर एक रिएल एस्टेट फर्म में पार्टनर हैं, जिसकी ब्रांच मुंबई, बेंगलुरु, गोवा और कोलकाता में भी है. रिंकी और समीर की दो बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी नाओमिका भी है, जो इन दिनों खूब सुर्खियों बटोर रही हैं. नाओमिका अभी 20 साल की हैं और खूबसूरती में वह बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस को टक्कर देती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार समीर की नेटवर्थ 250 करोड़ रुपये है.

रिंकी खन्ना का फिल्मी  करियर

बता दें, रिंकी  खन्ना को आखिर बार फिल्म चमेली (2004) में देखा गया था. यह फिल्म उनकी शादी के बाद रिलीज हुई. रिंकी अब घर संभालती हैं और उनकी पति बिजनेस. अब जब रिंकी और समीर की बेटी नाओमिका बार-बार लाइमलाइट में आ रही हैं, तो लोगों को इंतजार है कि वह कब तक फिल्मों में कदम रखेंगी. नाओमिका सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं और वहां उन्हें 2 लाख से ज्यादा फैंस फॉलो करते हैं. नाओमिका फैमिली के साथ-साथ अपनी खूबसूरत सोलो तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं. हाल ही में वह एक फिल्म देखने पहुंची थी, जहां उन्हें पैपराजी ने घेर उनकी तस्वीरें निकालना शुरू कर दिया था.

