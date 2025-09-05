लगातार 15 दिन भुने चने खाने से क्या होगा?

Bhuna Chana Benefits: भुने हुए चने भारतीय रसोई और देसी स्नैक का एक अहम हिस्सा हैं, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन होते हैं, बल्कि शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाने में भी लाभदायक हैं. भुना चना एक ऐसा सस्ता, पौष्टिक और आसानी से उपलब्ध नाश्ता है, जिसे आप कहीं भी और कभी भी खा सकते हैं. इसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी तत्व शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. तो चलिए जानते हैं भुने चाने खाने से क्या हो सकता है और इसे अपनी डेली डाइट में शामिल क्यों करना चाहिए.

Bhuna Chana Kaise Khayen | Roasted Chickpeas Health Benefits | Bhuna Hua Chana Khane Se Kya Fayda Hota Hai

भुने हुए चने कब नहीं खाने चाहिए?

पाचन: भुने चने में फाइबर ज्यादा होता है, जो पाचन तंत्र को ठीक रखने में मदद कर सकता है और कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं को दूर कर सकता है और पेट को साफ रखने के लिए इनका सेवन किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए खजूर, झेलने पड़ सकते हैं ये बड़े नुकसान

वजन: भुने चने वजन कम करने वाला एक बेहतरीन हेल्दी ऑप्शन है. इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखकर ज्यादा खाने से बचाते हैं जिससे वजन आसानी से कम किया जा सकता है. अगर आप वजन घटना चाहते हैं, तो इन्हे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें.

ब्लड शुगर: भुने चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. जो ब्लड शुगर लेवल को तेजी से नहीं बढ़ाता है. डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है.

दिल: भुने चने में मौजूद मैग्नीशियम और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और हार्ट हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, इसका सेवन हार्ट से जुड़ी बीमारियों का जोखिम कम कर सकता है.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)