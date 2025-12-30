G Kamalini Debut: स्मृति मंधाना की जगह 17 साल की बल्लेबाज को मिला मौका, जानें कौन हैं जी कमलिनी

G Kamalini Debut, India vs Sri Lanka 5th T20I: भारत और श्रीलंका के बीच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में पांच महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने सीरीज में 4-0 की अजेय बढ़त बना रखी है और टीम की नजरें पांचवें मुकाबले को जीतकर क्लीन स्वीप करने पर है. अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के पास युवा खिलाड़ियों को आजमाने का खास मौका है, ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने इस मुकाबले में मंधाना को आराम देने का फैसला लिया और उनकी जगह बाएं हाथ की बल्लेबाज जी कमलिनी खेल रही हैं. जी कमलिनी को हरमनप्रीत कौर ने डेब्यू कैप सौंपी.

कौन हैं जी कमलिनी

जी कमलिनी ने 17 साल और 163 दिन की उम्र में भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया है. वह भारत के लिए सबसे कम उम्र में टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वालीं महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं. जी कमलिनी महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं. तमिलनाडु की रहने वालीं यह विकेटकीपर आयु वर्ग के क्रिकेट में धूम मचा रही हैं. उन्होंने अंडर-19 एशिया कप में कमाल का प्रदर्शन किया था. टूर्नामेंट में वो सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरी बल्लेबाज थीं. उन्होंने अंडर-19 महिला टी20 ट्रॉफी में 8 मैचों में 311 रन बनाकर तमिलनाडु को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. कमलिनी ने 16 साल की उम्र में महिला प्रीमियर लीग में डेब्यू करके रिकॉर्ड बनाया था.

16 साल की कमलिनी ने पहली बार मलेशिया में अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए 29 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था. इसके बाद WPL 2025 के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी में उन पर पैसों की बारिश हुई थी. कमलिनी को मुंबई ने नीलामी में 1.6 करोड़ रुपये में खरीदा था.

कमलिनी शुरुआत में क्रिकेट नहीं खेलती थी. उन्हें इनलाइन स्केटिंग का शौक था. स्केटिंग में कमलिनी ने कई मेडल और ट्रॉफियां जीती थीं. हालांकि, लेकिन वह अपने भाई की तरह क्रिकेट खेलना चाहती थीं. जब वह 11 साल की थीं तब उन्होंने यह खेलना शुरू किया और जल्द ही यह एक "जुनून" बन गया.

कमलिनी के पहले कोच उनके पिता रहे. कमलिनी और उनके भाई हर दिन अपने पिता से कोचिंग लेते थे. वह स्वाभाविक रूप से दाएं हाथ की खिलाड़ी हैं. लेकिन उनके पिता के कहने पर उन्होंने बाएं हाथ की बल्लेबाज बनने के लिए अभ्यास किया. उनके पिता का मानना था कि ऐसा करने से उन्हें बढ़त मिलेगी. दोनों बच्चों के लिए बेहतर अवसरों के लिए परिवार ने चेन्नई जाने का फैसला किया. उनके पिता ने अपना बिजनेस भी छोड़ दिया. कमलिनी और उनके भाई 2022 में सुपर किंग्स अकादमी में शामिल हुए थे.

