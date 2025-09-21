विज्ञापन
Navratri 2025 Fasting Foods: आज के दौर में नवरात्रि फूड ट्रेंड्स ने पुराने व्रत के नॉर्मल आलू और फलों को सुपरफूड्स के साथ मिलाकर एक नया हेल्दी और स्वादिष्ट रूप दे दिया है. यहां जानिए नवरात्रि स्पेशल ऐसे कुछ टेस्टी फूड्स की लिस्ट.

Navratri 2025: नवरात्रि में व्रत के लिए स्पेशल सुपरफूड्स जो एनर्जी के साथ दें स्वाद भी
Navratri 2025: व्रत के दौरान खान-पान में संयम बरतना जरूरी होता है.

Healthy Navratri Recipes: नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल को सुधारने का उत्सव भी है. नौ दिनों तक चलने वाला यह पर्व जहां आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है, वहीं शरीर को डिटॉक्स करने का भी बेहतरीन अवसर देता है. व्रत के दौरान खान-पान में संयम बरतना जरूरी होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्वाद और पोषण से समझौता किया जाए. आज के दौर में नवरात्रि फूड ट्रेंड्स ने पुराने व्रत के नॉर्मल आलू और फलों को सुपरफूड्स के साथ मिलाकर एक नया हेल्दी और स्वादिष्ट रूप दे दिया है. यहां जानिए नवरात्रि स्पेशल ऐसे कुछ टेस्टी फूड्स की लिस्ट.

नवरात्रि पर व्रत में खाने के लिए क्या बनाएं? (What to Cook During Navratri Fast?)

1. समा चावल

समा चावल व्रत के दौरान सबसे लोकप्रिय ऑप्शन में से एक है. यह ग्लूटन-फ्री होता है और फाइबर, आयरन व मैग्नीशियम से भरपूर होता है. समा चावल से बना पुलाव या खिचड़ी न सिर्फ हल्का होता है, बल्कि लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है. आजकल शेफ्स इसे क्विनोआ की तरह सलाद में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें उबले आलू, मूंगफली और नींबू का तड़का स्वाद को बढ़ा देता है.

2. मखाना

मखाना यानी फॉक्स नट्स, व्रत के दौरान सबसे हेल्दी स्नैक है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं. हल्के घी में भुना हुआ मखाना नमक और काली मिर्च के साथ एक परफेक्ट क्रंची स्नैक बन जाता है. आजकल लोग इसे हर्ब्स और चीज़ के साथ भी ट्राय कर रहे हैं, जिससे यह बच्चों के लिए भी पसंदीदा बन गया है.

3. फ्रूट स्मूदीज

व्रत में फल खाना आम बात है. लेकिन, अब इन फलों को स्मूदीज़ के रूप में लेना एक नया ट्रेंड बन गया है. केला, सेब, पपीता और नारियल पानी से बनी स्मूदी न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि शरीर को हाइड्रेट भी रखती है. इसमें अगर आप चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स मिला दें, तो यह एक परफेक्ट सुपरफूड बन जाता है जो दिनभर की एनर्जी देता है.

4. नारियल और नट्स से बनी मिठाइयां

व्रत में मीठा खाने की इच्छा होना स्वाभाविक है. लेकिन, चीनी से बनी पारंपरिक मिठाइयों की जगह अब लोग डेट्स, नारियल और ड्राई फ्रूट्स से बनी हेल्दी मिठाइयां पसंद कर रहे हैं. नारियल लड्डू, खजूर रोल और राजगिरा बर्फी जैसे विकल्प न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखते हैं.

5. सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग

आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर नवरात्रि फूड चैलेंज और रेसिपी वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. फूड ब्लॉगर्स व्रत के लिए नए-नए फ्यूजन डिशेज़ बना रहे हैं, जैसे समा चावल पिज़्ज़ा, मखाना टिक्की और साबूदाना ब्राउनी. ये रेसिपीज न सिर्फ देखने में आकर्षक हैं, बल्कि हेल्थ के लिहाज से भी बेहतर हैं.

नवरात्रि व्रत अब सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक हेल्दी फूड ट्रेंड बन चुका है. सुपरफूड्स के साथ यह पर्व शरीर और मन दोनों को एनर्जी देने का माध्यम बन गया है. तो इस बार व्रत में स्वाद और सेहत का संतुलन बनाएं और हर दिन को फील गुड बनाएं.

