विज्ञापन
विशेष लिंक

कमजोरी और खून की कमी को जड़ से खत्म करेगा ये खास फूल, महिलाओं के लिए वरदान, ताकत देगा भरपूर

Flower Power Benefits: यह फूल शरीर में आयरन को सुधारते हुए कमजोरी और थकान को दूर करता है. खास बात यह है कि इसे महिलाओं के लिए वरदान माना गया है, क्योंकि यह हार्मोनल बैलेंस से लेकर खून की कमी तक कई समस्याओं को जड़ से ठीक करने में मदद करता है.

Read Time: 4 mins
Share
कमजोरी और खून की कमी को जड़ से खत्म करेगा ये खास फूल, महिलाओं के लिए वरदान, ताकत देगा भरपूर
Aparajita Flower Benefits: ये फूल खून बढ़ाने में भी मदद करता है.

Aparajita Flower For Anemia: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही शरीर को ताकत और पौष्टिकता की जरूरत पड़ने लगती है. इस समय कई लोगों में खून की कमी, लगातार थकान, कमजोरी, चक्कर आना और चेहरे की चमक फीकी पड़ने जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. खासकर महिलाओं में आयरन की कमी इतनी ज्यादा देखने को मिलती है कि उनकी इम्युनिटी भी कमजोर होने लगती है. ऐसे में लोग अक्सर महंगे टॉनिक, सप्लीमेंट और दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन प्रकृति में कई ऐसी जड़ी-बूटियां छुपी हैं जो इन समस्याओं का समाधान बेहद सरल और सुरक्षित तरीके से कर सकती हैं.

आम भाषा में इसे नीला शंखफूल भी कहा जाता है. यह सुंदर नीला फूल जितना आकर्षक दिखता है, उससे कहीं ज्यादा लाभदायक है. आयुर्वेद में इसे रक्तवर्धक यानी खून बढ़ाने वाला पौधा माना गया है. यह फूल शरीर में आयरन को सुधारते हुए कमजोरी और थकान को दूर करता है. खास बात यह है कि इसे महिलाओं के लिए वरदान माना गया है, क्योंकि यह हार्मोनल बैलेंस से लेकर खून की कमी तक कई समस्याओं को जड़ से ठीक करने में मदद करता है.

अपराजिता फूल क्यों है इतना खास? | Why is the Aparajita flower so special?

1. खून की कमी दूर करे

अपराजिता में मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स RBC यानी रेड ब्लड सेल्स बढ़ाने में मदद करते हैं. नियमित सेवन से शरीर में खून का लेवल बेहतर होता है, जिससे चेहरे पर ग्लो और एनर्जी दोनों लौट आती हैं.

इसे भी पढ़ें: सर्दियों में घर पर बनाएं इस चीज का रायता, टेस्ट इतना अच्छा रोज खाने का करे मन, रेसिपी भी बहुत आसान

2. महिलाओं में आयरन की कमी के लिए वरदान

पीरियड्स के दौरान कई महिलाओं को कमजोरी, चक्कर और ब्लड लॉस की समस्या रहती है. ऐसे में अपराजिता का सेवन खून की कमी को तेजी से पूरा करने में मदद करता है. यह शरीर में आयरन और हीमोग्लोबिन को प्राकृतिक तरीके से बढ़ाता है.

3. शरीर को दे फौलादी ताकत

अपराजिता में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं. यह थकान कम करता है और इम्युनिटी को बढ़ाकर शरीर को अंदर से फौलादी बनाता है.

4. तनाव और मानसिक थकान दूर करे

यह फूल न सिर्फ शरीर बल्कि दिमाग को भी एनर्जी देता है. यह दिमाग को शांत करता है, तनाव कम करता है और फोकस बढ़ाने में मदद करता है. लगातार थकान महसूस करने वालों के लिए यह बेहद फायदेमंद है.

5. त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद

इस फूल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा से टॉक्सिन निकालते हैं, जिससे स्किन साफ और ग्लोइंग होती है. साथ ही यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर बाल झड़ना कम करता है.

इसे भी पढ़ें: डॉक्टर ने बताए लहसुन खाने के 3 तरीके, जिंदगी में नहीं पड़ेगी फिर दवाइयों की जरूरत, ये बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

अपराजिता फूल का सेवन कैसे करें? | How to Consume Aparajita Flower?

1. अपराजिता की चाय

  • 4–5 अपराजिता फूल लें
  • इन्हें पानी में उबालें
  • चाहें तो थोड़ा शहद मिला लें
  • यह चाय खून बढ़ाने और शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत असरदार है.

2. अपराजिता काढ़ा

आयुर्वेद में इसका काढ़ा कमजोरी, खून की कमी और इम्युनिटी बढ़ाने के लिए सुझाया जाता है.

3. अपराजिता पाउडर

सूखे फूलों का पाउडर दूध या गर्म पानी के साथ लेने पर शरीर को एनर्जी मिलती है.

कौन लोग इसका सेवन करें?

  • जिन्हें अक्सर कमजोरी और थकान रहती है.
  • जिनमें खून की कमी है.
  • महिलाएं जिन्हें पीरियड्स में कमजोरी महसूस होती है.
  • जो लोग इम्यूनिटी और एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं.

अपराजिता फूल सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक टॉनिक है. यह शरीर में खून बढ़ाने, कमजोरी दूर करने और खासतौर पर महिलाओं को मजबूती देने में बेहद कारगर है. अगर आप बिना किसी दवा के प्राकृतिक तरीके से हेल्दी बनना चाहते हैं, तो अपराजिता फूल का सेवन आपकी सेहत के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता .

Asthma Treatment | अस्थमा: लक्षण, कारण, इलाज | Asthma/Dama ke Lakshan, Ilaj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aparajita Flower, Health Benefits, Womens Health, Anemia Treatment, Weakness Relief, Natural Remedy, Ayurvedic Medicine, Flower Power, Strength Booster, Aparajita Flower Benefits For Women, Aparajita Flower For Anemia, Aparajita Flower For Weakness, Aparajita Flower Uses In Ayurveda, Aparajita Flower Health Benefits
Get App for Better Experience
Install Now