सर्दियों में बढ़ जाता है जोड़ों का दर्द? आयुष मंत्रालय ने बताए उपाय, डाइट और डेली रूटीन में करें ये आसान से बदलाव

Winter Joint Pain Relief: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने सर्दियों में जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए कुछ सरल और प्राकृतिक उपाय बताए हैं. इन उपायों की खास बात यह है कि इनमें दवाओं पर निर्भरता कम होती है और डाइट व रूटीन में छोटे-छोटे बदलाव करके दर्द को कंट्रोल किया जा सकता है.

How To Relief Joint Pain: सर्दियों में जोड़ों को पर्याप्त आराम देना बहुत जरूरी है.

Natural Remedies For Joint Pain: सर्दियों का मौसम कई लोगों के लिए जोड़ों के दर्द की परेशानी लेकर आता है. जैसे ही ठंड बढ़ती है, घुटनों, कमर, कंधों और उंगलियों में दर्द, जकड़न और सूजन महसूस होने लगती है. खासतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात से पीड़ित लोगों के लिए यह दर्द कई बार इतना बढ़ जाता है कि चलना-फिरना और रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है. अक्सर लोग इसे उम्र या मौसम का असर मानकर सहन करते रहते हैं, जबकि सही रूटीन और खानपान अपनाकर इस समस्या से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है.

डाइट में करें सही बदलाव:

आयुष मंत्रालय के अनुसार, सर्दियों में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हल्की, पौष्टिक और आसानी से पचने वाली हों. कुलथी (घोड़ा चना) जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. यह वात दोष को संतुलित करती है और सूजन कम करने में मदद करती है.

  • इसके अलावा अदरक (शुंठी) को डाइट में शामिल करें, क्योंकि इसमें प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करते हैं.
  • फलों में अनार और सेब जैसे मीठे फल खाएं. ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और हड्डियों व जोड़ों को पोषण पहुंचाते हैं.
सही रूटीन से मिलेगा आराम:

सर्दियों में जोड़ों को पर्याप्त आराम देना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़े रहें. रोजाना हल्का और धीमा व्यायाम जरूर करें. सुबह धूप में टहलना, या योग के सरल आसन जैसे ताड़ासन और वीरभद्रासन का धीरे-धीरे अभ्यास करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और जोड़ों का लचीलापन बना रहता है.

चलते, बैठते और खड़े होते समय सही पोस्चर बनाए रखें. पीठ सीधी रखें और कंधों को रिलैक्स पोजिशन में रखें, ताकि जोड़ों पर अनावश्यक दबाव न पड़े.

इन गलत आदतों से करें बचाव:

आयुष के अनुसार, कुछ आदतें सर्दियों में वात दोष को बढ़ाती हैं, जो जोड़ों के दर्द का मुख्य कारण माना जाता है. बहुत ज्यादा मेहनत या भारी सामान उठाने से बचें. रात में देर तक जागना छोड़ें और समय पर सोने की आदत डालें. लंबी पैदल यात्रा न करें और पेशाब या मल जैसी प्राकृतिक इच्छाओं को कभी न रोकें.

सर्दियों में शरीर की जकड़न और जोड़ों का दर्द बढ़ना आम बात है, लेकिन सही खानपान, बैलेंस रूटीन और आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए इन सरल उपायों को अपनाकर संधिवात और जोड़ों के दर्द पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है. ये उपाय प्राकृतिक, सुरक्षित और लंबे समय तक फायदेमंद हैं. अगर दर्द बहुत ज्यादा या असहनीय हो जाए, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूर जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

