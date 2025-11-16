सर्दियों में घर पर बनाएं इस चीज का रायता, टेस्ट इतना अच्छा रोज खाने का करे मन, रेसिपी भी बहुत आसान

Winter Special Raita: सर्दियों का मौसम वैसे भी खाने-पीने का मज़ा दोगुना कर देता है. गर्मागर्म पराठे, सूप, खिचड़ी, हरी सब्ज़ियां, सब कुछ मौसम के हिसाब से स्वाद भी बढ़ाते हैं और शरीर को पोषण भी देते हैं. लेकिन, इसी ठंड के मौसम में जब कुछ ऐसा खाने का मन करे जो हल्का भी हो, स्वादिष्ट भी और पाचन के लिए भी फायदेमंद हो, तब दही से बने व्यंजन सबसे आगे खड़े दिखते हैं. दही का एक खास रूप रायता सर्दियों में वैसे तो लोग कम सोचते हैं, लेकिन अगर सही सामग्री से बनाया जाए, तो इसका स्वाद इतना बढ़ जाता है कि हर दिन खाने का मन होने लगता है.

आज हम जिस रायते की बात कर रहे हैं, वह है भुने हुए जीरे और कद्दूकस की हुई मूली का रायता. जी हां, सुनने में साधारण लगता है लेकिन इसका स्वाद, खुशबू और सर्दियों के फायदे इसे खास बना देते हैं. मूली सर्दियों की खास सब्ज़ी है और दही का ठंडा-गर्म संतुलन इसे एक परफेक्ट विंटर डिश बनाता है.

अक्सर माना जाता है कि सर्दियों में दही खाना शरीर को ठंडा करता है, लेकिन जब इसमें सही मसालों का तड़का लगाया जाए और इसे दिन के समय खाया जाए, तो यह शरीर को हल्का, सक्रिय और पाचन को दुरुस्त रखता है. आइए जानते हैं इस रायते की खासियत, फायदे और आसान रेसिपी.

क्यों खास है यह विंटर रायता? | Why is this winter raita special?

1. पाचन को रखे दुरुस्त

मूली फाइबर से भरपूर होती है और दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट को शांत करते हैं. दोनों मिलकर पाचन को तेज करते हैं और भारी भोजन को भी हल्का महसूस कराते हैं. भुना जीरा गैस और एसिडिटी को कंट्रोल में रखता है.

2. शरीर को देता है विटामिन और मिनरल्स

मूली में विटामिन C, पोटैशियम और फोलेट अच्छी मात्रा में होते हैं. दही में कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है. यह कॉम्बिनेशन शरीर को जरूरी पोषण देता है, खासकर सर्दियों में जब शरीर को गर्माहट और एनर्जी की ज़रूरत होती है.

3. सर्दियों की सुस्ती दूर करे

जब ठंड बढ़ती है, शरीर अक्सर भारीपन और सुस्ती महसूस करने लगता है. यह रायता हल्का होता है, पाचन सुधारता है और शरीर को एक्टिव रखता है. दोपहर के खाने के साथ यह कॉम्बिनेशन आपको दिनभर एनर्जेटिक महसूस करवाता है.

4. वजन कंट्रोल में मददगार

दही और मूली दोनों कम कैलोरी वाले हैं. यह पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं, जिससे ओवरईटिंग कम होती है. जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यह परफेक्ट साइड डिश है.

रायता बनाने की आसान रेसिपी, सिर्फ 5 मिनट में तैयार

सामग्री:

1 कप ताजा दही

1 छोटी मूली कद्दूकस की हुई

1 चम्मच भुना जीरा पाउडर

1 चुटकी काली मिर्च

स्वाद अनुसार नमक

थोड़ा सा धनिया पत्ती बारीक कटी

वैकल्पिक: हरी मिर्च बारीक कटी (अगर चाहें)

विधि:

एक बाउल में दही को अच्छी तरह फेंट लें, ताकि यह पूरी तरह स्मूथ हो जाए।

इसमें कद्दूकस की हुई मूली को हल्का सा निचोड़कर डालें, ताकि अतिरिक्त पानी न पड़े।

अब इसमें नमक, काली मिर्च और भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाएं.

चाहें तो हल्की तीखेपन के लिए हरी मिर्च भी डाल सकते हैं.

ऊपर से धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करें.

आपका शानदार विंटर रायता तैयार है.

कैसे और कब खाएं?

इसे दोपहर में खाना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि दही शरीर में सहज रूप से डाइजेस्ट होता है।

पराठों, चावल, खिचड़ी, या सादी रोटी के साथ यह बढ़िया लगता है.

जो लोग भारी भोजन से बचना चाहते हैं, वे सिर्फ रायता और दो रोटी के साथ भी हल्का और पौष्टिक भोजन कर सकते हैं।

सर्दियों में अक्सर हम वही भारी और गर्मागर्म खाना खोजते हैं, लेकिन इस तरह का हल्का, स्वादिष्ट और झटपट तैयार होने वाला रायता आपकी थाली में एक ताज़गी भरा स्वाद जोड़ देता है. इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि इसे रोज खाने का मन करता है और फायदे तो इसे सर्दियों के लिए परफेक्ट सुपरफूड बना देते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)