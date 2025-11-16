डॉक्टर ने बताए लहसुन खाने के 3 तरीके, जिंदगी में नहीं पड़ेगी फिर दवाइयों की जरूरत, ये बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

How to Eat Garlic For Maximum Benefits: लहसुन का इस्तेमाल सभी के घरों में होता है. ये न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए जाना जाता है बल्कि इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं. ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों की खान है. लहसुन में एंटी ऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं. लहसुन में कई पोषक तत्व और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं. हालांकि लहसुन खाने का सही तरीका बहुत कम लोगों की पता होता है. कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपको कई बीमारियों से बचा सकते हैं. डॉक्टर रोबिन शर्मा और सलीम जैदी ने लहसुन खाने के ऐसे तरीकों के बारे में बताया है जो आपको दवाइयों से दूर रख सकते हैं. आइए जानते हैं कि लहसुन के क्या फायदे हैं और इसे कैसे खाना चाहिए.

लहसुन के फायदे (Benefits of Garlic)

कैंसर से बचाव: लहसुन में एंटी-कैंसर गुण होते हैं जो कैंसर के खतरे को कम करते हैं.

हार्ट हेल्थ: लहसुन हृदय को स्वस्थ रखता है और हार के खतरे को कम करता है.

पाचन तंत्र: लहसुन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करता है.

इम्यून सिस्टम: लहसुन इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है.

तनाव और चिंता: लहसुन तनाव और चिंता को कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है.

लहसुन खाने के 3 सामान्य तरीके (3 Ways to Eat Garlic)

1. कच्चा लहसुन: कच्चा लहसुन खाने से इसके पोषक तत्व सीधे शरीर में पहुंचते हैं. आप कच्चा लहसुन को सलाद में मिलाकर या ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं.

2. लहसुन का रस: लहसुन का रस निकालकर पीने से इसके पोषक तत्व सीधे शरीर में पहुंचते हैं. आप लहसुन का रस शहद के साथ मिलाकर पी सकते हैं.

3. लहसुन की कड़ी: लहसुन की कड़ी बनाने से इसके पोषक तत्व भोजन में मिल जाते हैं. आप लहसुन की कड़ी को चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं.

डॉक्टर रॉबिन शर्मा के अनुसार, लहसुन खाने के 2 तरीके हैं:

पहला तरीका है कि आप इसे कच्चे रूप में खाएं (जैसे खाली पेट) इसकी एक या दो कली चबा लें.

दूसरा तरीका है कि भूख बढ़ाने के लिए इसे अदरक, धनिया, काली मिर्च, मुनक्का और सेंधा नमक के साथ मिलाकर चटनी के रूप में खाएं.

डॉ. सलीम जैदी के अनुसार, लहसुन का सही तरीका

लहसुन का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, खासकर इम्यूनिटी और कोलेस्ट्रॉल के लिए. लहसुन के सही सेवन के कुछ तरीके इस प्रकार हैं:

कच्चा लहसुन: खाली पेट लहसुन की एक या दो कली खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, क्योंकि इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण होते हैं.

दूध के साथ: लहसुन को दूध में उबालकर पीने से फैट कम करने में मदद मिलती है.

शहद के साथ: लहसुन और शहद को मिलाकर सेवन करने से रक्त शुद्ध होता है और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है।

डॉ. सलीम जैदी के अनुसार बरतें ये सावधानियां:

खाली पेट लहसुन खाने से कुछ लोगों को पेट में जलन या गैस की समस्या हो सकती है.

अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, तो लहसुन का सेवन ज्यादा मात्रा में न करें.

लहसुन का सेवन करने के बाद मुंह से बदबू आ सकती है.

लहसुन का सेवन सीमित मात्रा में करें. ज्यादा मात्रा में लहसुन का सेवन करने से इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं.

लहसुन को हमेशा ताजा खाएं. लहसुन को हमेशा ताजा खाना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व जल्दी खराब हो जाते हैं.

लहसुन एक प्राकृतिक औषधि है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है. इसके कई पोषक तत्व और एंटी-ऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं. लहसुन का सेवन करने से हमारे हार्ट, पाचन तंत्र, इम्यून सिस्टम और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है. इसलिए लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करें और इसके फायदों का आनंद लें.

ध्यान दें: लहसुन का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है, खासकर अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है.

