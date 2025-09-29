सिर्फ किडनी के मरीजों के लिए ही नहीं, इन 5 लोगों पर भी अमरूद का सेवन पड़ सकता है भारी!

Amrud Khane Se Kya Nuksan Hota Hai: अमरूद विटामिन सी, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर फल है, जो स्वाद में भी बेहद लाजवाब होता है. इसका सेवन पेट को ठीक रखने से लेकर, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और स्किन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में फायदेमंद साबित हो सकता है. क्या आप जानते हैं? सिर्फ अमरूद ही नहीं, इसके बीज और पत्ते भी सेहत का खजाना है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने ज्यादा मात्रा में या गलत तरीके से इसका सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. यहां जानें किन लोगों को नहीं करना चाहिए अमरूद का सेवन.

अमरूद किसे नहीं खाना चाहिए? | Side Effects Of Eating Guava

फाइबर: अमरूद में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो पाचन के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इसका सेवन पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे कब्ज, पेट दर्द या गैस को बुलावा दे सकता है. इसलिए जिन लोगों का पहले से ही पाचन तंत्र कमजोर है, उनको इसके सेवन से बचना चाहिए.

ब्लड शुगर: अमरूद में प्राकृतिक शुगर होती है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को अमरूद का सेवन नियंत्रित मात्रा में ही करना चाहिए. अगर आप अमरूद का सेवन करते भी हैं तो अपना ब्लड शुगर जरूर चेक करवाएं.

एलर्जी: कुछ लोगों को अमरूद से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली या सूजन हो सकती है. अगर आपको अमरूद खाने के बाद ऐसे कोई लक्षण दिखाई दें, तो अमरूद खाना बंद कर दें या डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

सर्दी-खांसी: अमरूद की तासीर ठंडी होती है. ऐसे में जरूरत से ज्यादा अमरूद का सेवन गले में खराश और सर्दी-खांसी की समस्या का कारण बन सकता है. इसलिए सर्दी के मौसम में अमरूद का सेवन करने से बचना चाहिए.

गर्भवती महिलाओं: गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अमरूद का सेवन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इसके ज्यादा सेवन से उन्हें पेट संबंधी परेशानियां हो सकती है. सिर्फ अमरूद ही नहीं उसके पत्ते से भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं. गर्भवती महिला को अमरूद के पत्ते की चाय या अमरूद के पत्ते से बनी किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए.

