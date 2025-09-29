बेशक 'दिल का दुश्मन' ही सही, लेकिन इन 5 लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है काला नमक

Kala Namak Ke Fayde: काला नमक, जिसे सामाक के नाम से भी जाना जाता है. इसमें कई तरह के खनिज और तत्व पाए जाते हैं, जो इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बनाते हैं. पाचन में सुधार, ब्लड शुगर कंट्रोल करने और स्किन से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं? अगर आप काले नमक को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं काला नमक खाने के क्या फायदे हैं.

काला नमक खाने के क्या फायदे हैं | Is Black Salt Healthy For Health?

पाचन: काला नमक में पाए जाने वाले तत्व पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं. जो लोग कब्ज की समस्या से परेशान हैं वे काले नमक का सेवन कर सकते हैं. इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं.

वजन: काले नमक में पाए जाने वाले एंटी-ओबेसिटी गुण मोटापा कम करने में मदद कर सकते हैं. अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं, तो काले नमक का सेवन आपकी इस समस्या का समाधान कर सकता है.

ब्लड शुगर लेवल: काला नमक डायबिटीज के मरीजों के लिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि यह ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. वैसे तो डायबिटीज रोगियों को कम मात्रा में चीनी और नमक लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या आपण जानते हैं काला नमक डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद सभीत हो सकता है.

मांसपेशियोंः शरीर को हेल्दी रखने के लिए कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उन्हीं में से एक है इलेक्ट्रोलाइट्स. आपको बता दें काले नमक में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा पाई जाती है, जो ऐंठन की समस्या को कम करने में मदद कर सकती है. नियमित रूप से इसका सेवन इस समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)