अगर मैं रोज हील्स पहनती हूं तो क्या होता है? जानें हाई हील्स पहनने के 7 साइड इफेक्ट्स

High Heels Pahane Ke Nuksan: हाई हील्स पहनना किसे पसंद नहीं? अक्‍सर आपकी पूरी ड्रेस का लुक हाई ह‍िल पहन कर ही आता है. हील्‍स पहनकर जो वॉक करते हुए कॉन्‍फ‍िडेंस फील होता है वह फ्लेट पहन कर नहीं होता. और कम लंबाई वाली लड़कियों के लिए तो हील्‍स किसी वरदान से कम नहीं. आपको लंबी हाइट, स्टाइलिश लुक और गजब का कॉन्फिडेंस देती हैं. किसी भी आउटफिट में हील्स चार चांद लगा देती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फैशन का यह शौक आपकी सेहत पर कितना भारी पड़ सकता है?

हाई हील्स पहनने के 7 साइड इफेक्ट्स | 7 Side Effects of Wearing High Heels

पीठ दर्द से लेकर टखनों की मोच तक, लंबे समय में हील्स आपके शरीर को कई गंभीर नुकसान पहुँचा सकती हैं. आइए जानते हैं हाई हील्स पहनने के 7 साइड इफेक्ट्स:

पैरों का दर्द (Foot Pain) : हील्स दिखने में कितनी भी खूबसूरत और स्टाइलिश क्यों न हों, सच तो यह है कि ये आरामदायक नहीं होतीं. जो लोग इन्हें रोज़ पहनते हैं, शायद वे इस बात को न मानें, लेकिन हील्स की वजह से आपके तलवों, एड़ियों, पंजों और उंगलियों में तेज़ दर्द हो सकता है. लिगामेंट्स की कमजोरी (Weakened Ligaments) : लगातार और लंबे समय तक हील्स पहनने से आपके लिगामेंट्स (हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक) कमज़ोर हो सकते हैं. फैशन के कुछ पलों से ज़्यादा ज़रूरी आपके शरीर की मजबूती है, इसलिए हील्स का इस्तेमाल कम से कम करें. टखनों में मोच (Ankle Sprains) : ऊंची हील्स पहनकर ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलना खतरे से खाली नहीं है. इससे आप गिर सकते हैं, टखनों में मोच आ सकती है या घुटने और टखने की हड्डी भी टूट सकती है. गिरने पर चोट कहाँ लगेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. Also Read: खांसी की दवा के अलावा इन दवाओं का भी लोग करते हैं नशे के लिए इस्तेमाल, क्या है Drug Abuse रक्त वाहिकाओं (Blood Vessels) पर असर : हील्स आपके पैरों को पतला और लंबा दिखाती हैं, लेकिन इसके लिए आपके पैरों को एक बहुत ही असहज स्थिति में रहना पड़ता है. इससे पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है और खून का बहाव रुक सकता है. गंभीर मामलों में तो खून की नसें टूट भी सकती हैं. पीठ के निचले हिस्से में दर्द (Lower Back Pain) : हाई हील्स आपके पैरों को पूरा सपोर्ट नहीं देतीं. इससे शरीर का वजन पैरों पर बराबर नहीं पड़ता, जिससे पीठ के निचले हिस्से में सूजन, अकड़न और दर्द रहने लगता है. रीढ़ की हड्डी के आकार में बदलाव (Spinal Curve Changes) : हील्स पहनकर चलने से आपकी पीठ का निचला हिस्सा सामान्य से ज़्यादा बाहर की ओर झुक जाता है. हील जितनी ऊंची होगी, आपकी पीठ का झुकाव भी उतना ही ज़्यादा होगा. यह खिंचाव आपकी पीठ के ऊपरी और निचले हिस्से में गंभीर दर्द का कारण बन सकता है. घुटनों में दर्द (Knee Pain) : हील्स पहनते समय पैर एक अजीब स्थिति में मुड़ जाते हैं, जिससे घुटनों के जोड़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है. आगे चलकर यह 'ऑस्टियोआर्थराइटिस' जैसी समस्या का कारण बन सकता है.

अगर आपको हील्स पहननी ही हैं, तो इन्हें सिर्फ खास मौकों पर ही पहनें जहां आपको ज़्यादा चलना न पड़े. रोज़ाना हील्स पहनने से बचना ही बेहतर है. याद रखें, आपकी सेहत आपके लुक से कहीं ज़्यादा कीमती है. बीमारियों का इलाज कराने से बेहतर है कि उनसे पहले ही बचा जाए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)