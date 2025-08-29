बासी मुंह खा लीजिए आंवला और शहद, इन 6 लोगों के लिए है बेहद फायदेमंद है इसका सेवन

Amla With Honey Benefits: आंवला और शहद के स्वास्थ्य लाभ तो हम सभी जानते हैं. इन दोनों का ही सेवन सेहत के लिए बेहद लाभदायी होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंवला और शहद को मिलाकर खाना आपके स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? ये दोनों अपने आप में ही बेहतरीन हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इनके लाभ दोगुने हो जाते हैं. आज हम जानेंगे आंवला और शहद के छः खास फायदे और इन्हें सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत हमेशा बनी रहे.

आंवला और शहद खाने के फायदे ( Amla With Honey Benefits)

इम्यूनिटी बूस्ट

आंवले में विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है. वहीं शहद में मौजूद एंटीमाइक्रोबियल गुण शरीर से हानिकारक जीवाणुओं को खत्म करने में मदद करते हैं. इसलिए इन दोनों का साथ में सेवन बार-बार होने वाली सर्दी, खांसी और वायरल इंफेक्शन से बचाव करने में मदद करता है. खासकर बच्चों के लिए जो मौसम बदलने पर जल्दी बीमार हो जाते हैं.

डाइजेशन

आंवले में पाए जाने वाले फाइबर पेट की सफाई करने में और पित्त को नियंत्रित करके गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. शहद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साफ रखता है और पेट के लिए जरूरी हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है. इसलिए कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी दिक्कतों में आमला-शहद का मिश्रण बहुत फायदेमंद साबित होता है.

बाल और स्किन

अगर आप बिना केमिकल्स के सुंदर त्वचा और मजबूत बाल चाहते हैं, तो आंवला और शहद का मिश्रण आपके लिए एक नेचुरल ऑप्शन है. यह स्किन को निखारता है और बालों को पोषण देता है.

वेट कंट्रोल

अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आंवला और शहद का सेवन आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कैलोरी बर्न तेजी से होता है और शरीर का फैट धीरे-धीरे कम होता है. साथ ही यह शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर लिवर की कार्यक्षमता को भी बेहतर बनाने में मदद करता है.

हार्ट हेल्थ

आंवला-शहद का मिश्रण खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाता है. इसके एंटीऑक्सिडेंट गुण दिल और नसों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, जिससे हार्ट और ब्लड वेसल्स स्वस्थ रहते हैं. साथ ही यह ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है क्योंकि आंवला में पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है, जो हाई बीपी को कम करने में मदद करती है.

आंखों के लिए भी फायदेमंद

आधुनिक जीवनशैली में बढ़ते स्क्रीन टाइम के कारण आंखों की समस्या आम हो गई हैं. नियमित रूप से आंवला और शहद का सेवन आंखों की नसों को मजबूत करता है, ड्राई आई सिंड्रोम से बचाता है और आंखों की रोशनी को भी बनाए रखता है. साथ ही यह उम्र बढ़ने के साथ आने वाली आंखों की बीमारियों के जोखिम को कम करता है.

आंवला और शहद का कैसे करें सेवन?

1. ग्रेटेड आंवला और शहद: फ्रेश आंवला लेकर उसे कद्दूकस करें, उसमें 1 टीस्पून शहद मिलाकर सुबह खाली पेट खाएं.

2. आंवला पाउडर और शहद: अगर आपके पास ताजा आंवला नही है तो 1 टीस्पून आंवला पाउडर में 1 टीस्पून शहद मिलाकर सुबह या रात को लें.

3. आंवला जूस और शहद: एक गिलास पानी में ताजा आंवला जूस मिलाकर उसमें 1 टेबलस्पून शहद डालकर पिएं.

4. हनी कोटेड ड्राई आंवला: सूखे आंवला को शहद में मिलाकर स्टोर करें, यह यात्रा या बिजी शेड्यूल के लिए आसान विकल्प है.

इनमें से कोई भी तरीका आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं. सुबह खाली पेट सेवन करना सबसे अधिक प्रभावी होता है, लेकिन अगर सुबह न हो सके तो रात को सोने से पहले भी लिया जा सकता है.

किसे नहीं खाना चाहिए

डायबिटीज के मरीजों को आंवला और शहद का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए.

2 साल से छोटे बच्चों को इसे नहीं देना चाहिए.

यदि आपको कोई एलर्जी या असुविधा महसूस हो, तो इसका सेवन बंद कर दें.

