विज्ञापन

1 जनवरी 2026 से बदल गई धुरंधर, रणवीर सिंह की फिल्म में हुए ये तीन बड़े बदलाव

‘धुरंधर’ अब हिंदी सिनेमा की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में भी शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है. फिल्म ने दुनिया भर में 1143.2 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई कर ली है और अब भी सिनेमाघरों में मजबूती से टिकी हुई है.

Read Time: 3 mins
Share
1 जनवरी 2026 से बदल गई धुरंधर, रणवीर सिंह की फिल्म में हुए ये तीन बड़े बदलाव
1 जनवरी 2026 से बदल गई धुरंधर
नई दिल्ली:

फिल्म ‘धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है. देश में फिल्म अब तक 7.23 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है. इसके साथ ही इसने शाहरुख खान की ‘जवान' और ‘पठान' का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का दर्जा हासिल कर लिया है. इतना ही नहीं, ‘धुरंधर' अब हिंदी सिनेमा की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में भी शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है. फिल्म ने दुनिया भर में 1143.2 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई कर ली है और अब भी सिनेमाघरों में मजबूती से टिकी हुई है. 

ये भी पढ़ें: 'धुरंधर' के साथ रिलीज हुई 2 घंटे 26 मिनट की इस फिल्म का हर सीन है सस्पेंस से भरा, अब आ रही ओटीटी पर, जानें कब-कहां देखें

सोशल मीडिया और मीडिया में फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा रही, लेकिन इसी बीच बलोच समुदाय की ओर से कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं. इन्हीं प्रतिक्रियाओं के चलते मेकर्स ने फिल्म को कुछ बदलावों के साथ दोबारा रिलीज करने का फैसला लिया है. फिल्म में दो जगहों पर दो शब्दों को म्यूट किया गया है, जबकि एक डायलॉग में बदलाव किया गया है. इन संशोधनों के बाद ‘धुरंधर' को 1 जनवरी से देशभर के सभी सिनेमाघरों में नए कट के साथ दिखाया जाएगा.

करीब 27 दिन पूरे करने के बाद भी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है. बुधवार को फिल्म ने 11 करोड़ रुपये का कारोबार किया. हालांकि अब इसके सामने ‘इक्कीस' भी रिलीज हो चुकी है और पहले से ही ‘अवतार: फायर एंड ऐश' बॉक्स ऑफिस पर चुनौती पेश कर रही थी, लेकिन तमाम चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए ‘धुरंधर' लगातार मजबूत कमाई करती रही. जहां ‘अवतार: फायर एंड ऐश' अब तक 153.30 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है, वहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि ‘धुरंधर' की आक्रामक कमाई के आगे उसका कलेक्शन फीका नजर आया.

फिल्म में किए गए बदलावों से आने वाले दिनों के कलेक्शन पर कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है. हालांकि बदलाव की खबर पढ़कर कुछ दर्शक यह जानने की जिज्ञासा में दोबारा फिल्म देखना चाह सकते हैं कि आखिर फिल्म में क्या बदला गया है.‘धुरंधर' का दूसरा भाग आने में अभी समय है, लेकिन तब तक दर्शकों में इसके सीक्वल को लेकर उत्सुकता बनी रहेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ‘धुरंधर पार्ट 2' कामयाबी और कमाई के मामले में पहले भाग से भी आगे निकल पाता है या नहीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Dhurandhar Changes, Dhurandhar Censor, Dhurandhar Box Office Collection, Ranveer Singh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com