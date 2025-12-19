10 संतरे जितना विटामिन सी होता है एक आंवले में, डॉक्टर Bimal Chhajer से जानें इसके बड़े फायदे

Amla Powder Khane Ke Fayde In Hindi: विटामिन सी, एंटीऑक्सिडेंट्स, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर आंवला सुपरफूड की लिस्ट में शामिल है. नियमित रूप से इसका सेवन शरीर को कई रोगों से दूर रख सकता है. यह छोटा सा हरा फल दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके अंदर अनेक पोषक तत्व छिपे हैं, तो चलिए बिना देरी किए डॉ. बिमल छाजेड़ से जानते हैं आंवला खाने से शरीर को क्या लाभ हो सकते हैं.

हर रोज एक आंवला खाने से क्या होता है?

डॉ. बिमल छाजेड़ बताते हैं, आंवला विटामिन सी का पावरहाउस है, एक आंवला में 500 mg विटामिन सी पाया जाता है, जो 10 संतरे के बराबर है. इसमें विटामिन सी की मात्रा संतरे से भी ज्यादा होती है. नियमित रूप से इसका सेवन शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और सर्दी-खांसी जैसी मौसमी बीमारियों को दूर रखता है. आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और शरीर में हो रही सूजन को कम करते हैं. डॉ. बिमल छाजेड़ के अनुसार आंवला में पाए जाने वाले तत्व त्वचा को ग्लोइंग और जवान बनाए रखने में मदद करते हैं. इसे दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है.

आंवला खाने का सही तरीका क्या है?

आंवला को खाना खाने के बाद या स्नैक्स के रूप में खाना फायदेमंद माना जाता है. आप चाहें, तो इसे कच्चा, मुरब्बा, कैंडी, जूस या चूर्ण के रूप में भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. यह स्वाद और सेहत दोनों के लिए कमाल साबित हो सकता है. एक दिन में एक से दो आंवला खाना पर्याप्त माना जाता है. इससे ज्यादा आंवला का सेवन एसिडिटी, पेट में जलन, दस्त और क्रैम्प्स जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है.

