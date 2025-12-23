आज क्या बनाऊं: रेगुलर रसम जाओगे भूल अगर एक बार चख ली आंवला रसम, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

Amla Rasam Recipe: ठंड के मौसम में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह की चीजों का सेवन करते हैं. क्योंकि कई ऐसी रेसिपी हैं जिन्हें न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. आज हम आपके लिए एक ऐसी ही रेसिपी लेकर आए हैं जिसे आंवले के साथ तैयार किया जाता है. आंवला को पोषण का खजाना कहा जाता है. सर्दियों के मौसम में आंवला के सेवन से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है.

आंवला रसम जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. रसम एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय सूप जैसा व्यंजन है, जिसे आमतौर पर चावल के साथ परोसा जाता है. मुख्य रूप से रसम को इमली, टमाटर, और कई तरह के साबुत मसालों का उपयोग किया जाता है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं आंवला रसम.

कैसे बनाएं आंवला रसम- (How To Make Amla Rasam)

सामग्री-

आंवले

पानी

धनिया पत्ती

पुदीना पत्ती

जीरा

काला नमक

काली मिर्च पाउडर

हल्दी पाउडर

नींबू का रस

तेल

विधि-

रसम को बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को 1 कप पानी में उबालें जब तक कि वे नरम न हो जाएं. उबले हुए आंवले को मैश करें और रस निकाल लें. एक पैन में तेल गरम करें जीरा डालें. जीरा भुनने के बाद, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, और हल्दी पाउडर डालें. आंवला रस को तड़के में मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं. नींबू का रस मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं. आंवला रसम को गरम या ठंडा सर्व करें.

आंवला रसम के फायदे- (Amla Rasam Khane Ke Fayde)

1. पाचन तंत्र-

आंवला रसम खाने से पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है.

2. इम्यूनिटी-

आंवले में विटामिन सी पाया जाता है. विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार है.

3. स्किन-

आंवला में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो स्किन को कई समस्याओं से बचाने में मददगार है.

