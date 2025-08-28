किस विटामिन की कमी से फटती हैं एड़िया?

Which Vitamin Deficiency Cause Craacked Heels: फटी एड़ियां दिखने में बेहद खराब लगती हैं और कई बार इनमें दर्द भी होता है. बता दें कि एड़ियों का फटना (Cracked Heels) अक्सर त्वचा की सूखापन और कमजोरी के कारण होता है. स्किन को मॉइश्चराइज रखने की लाख कोशिशों के बाद भी कई बार ये समस्या दूर नहीं होती है. क्या आप जानते हैं कि एड़ियों के फटने के पीछे कुछ विटामिन्स की कमी भी एक बड़ी वजह हो सकती है. खासकर ये विटामिन्स आपकी त्वचा को स्वस्थ और नरम बनाए रखने में मदद करते हैं.

किस विटामिन की कमी से फटती हैं एड़ियां? Which Vitamin Deficiency Cause Cracked Heels)

विटामिन A की कमी

विटामिन A स्किन की मरम्मत और स्किन को मॉइश्चराइज बनाए रखने में मदद करता है. शरीर में इसकी कमी से स्किन रूखी और खुरदुरी हो जाती है जिस वजह से एड़ियां भी फटने लगती हैं.

क्या खाएं

विटामिन ए के लिए आप अपनी डाइट में पालक, गाजर, शकरकंद, कद्दू और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं. इसके साथ ही फलो में आम, पपीता का सेवन कर सकते हैं. दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन भी शरीर में विटामिन ए की कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं.

विटामिन E की कमी

विटामिन E एक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट है जो स्किन को पोषण देता है और ड्राई स्किन को कम करने में मदद करता है. इसकी कमी की वजह से स्किन कमजोर हो जाती है और एड़िया फटने लगती हैं.

क्या खाएं

विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में नट्स (जैसे बादाम, अखरोट, मूंगफली), सीड्स ( सूरजमुखी, कद्दू), हरी पत्तेदार सब्जियां (जैसे पालक, ब्रोकली) और हेल्दी ऑयल (जैसे सूरजमुखी तेल, जैतून का तेल) शामिल कर सकते हैं .

विटामिन C की कमी

आपको बता दें कि विटामिन C शरीर में कोलेजन के बनने में मदद करता है, जो स्किन को मजबूत और लचीला बनाता है. विटामिन सी की कमी से स्किन पतली और कमजोर हो सकती है, जिससे एड़ी फटने की समस्या होती है.

क्या खाएं

विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए अपनी डाइट में खट्टे फल (जैसे संतरे, नींबू, अंगूर), आंवला, शिमला मिर्च, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, कीवी, ब्रोकोली, पालक, पत्तागोभी, और आलू जैसे विटामिन सी से भरपूर फूड आइटम्स को शामिल कर सकते हैं. ये खाद्य पदार्थ शरीर को आयरन अवशोषण, घावों भरने और स्वस्थ ऊतकों के निर्माण में मदद करते हैं, जिससे विटामिन सी की कमी से बचा जा सकता है.

अगर आपकी एड़ियां अक्सर फट जाती हैं, तो सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी डाइट में इन विटामिन्स की पर्याप्त मात्रा शामिल करें.

