ठंड और खराब AQI से बार-बार हो रही है खांसी-जुकाम, आंवला और अदरक का इस खास तरीके से सेवन, बढ़ेगी इम्यूनिटी और दूर रहेंगे मौसमी रोग

Winter Care: सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाएं और बदलते तापमान हमारी सेहत पर असर डालते हैं. गले में खराश, खांसी, जुकाम और पेट की समस्याएं आम हो जाती हैं. ऐसे में अगर हम कुछ प्राकृतिक चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें तो ये बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं. इसी कड़ी में, आंवला कैंडी और अदरक का मुरब्बा हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं. आयुर्वेद और विज्ञान दोनों इस बात को मानते हैं कि छोटी-छोटी स्वादिष्ट चीजें हमारे शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने और ठंड के मौसम में सेहत को बनाए रखने में कारगर हैं.

आंवला

विज्ञान के अनुसार, आंवला, जिसे भारतीय किस्म का नारंगी फल भी कहते हैं, विटामिन सी का खजाना है. यह शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर से हानिकारक फ्री रेडिकल्स को हटाते हैं और सेहत को स्वस्थ रखते हैं.

वहीं, आयुर्वेद में आंवला को 'रसायन' माना गया है. इसका नियमित सेवन खांसी, जुकाम और गले की खराश से राहत दिलाता है. इसके अलावा, यह पेट की सेहत के लिए भी लाभकारी है. बच्चों और बड़ों दोनों को आंवला कैंडी के रूप में खाने से स्वाद मिलता है, जो शरीर को गर्म रखता है.

ये भी पढ़ें: रात को पीते हैं दूध, उसमें डालें रसोई में रखा ये मसाला, मिलेगी कब्‍ज और अन‍िद्रा समेत इन 5 समस्‍याओं से मुक्‍त‍ि

अदरक का मुरब्बा

अदरक का मुरब्बा भी सर्दियों में सेहत का साथी है. अदरक के भीतर मौजूद जिंजरॉल नामक तत्व शरीर में सूजन को कम करने, रक्त संचार को बेहतर बनाने और पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, अदरक शरीर को अंदर से गर्म रखता है. सर्दियों में अदरक का मुरब्बा खांसी, गले की खराश, सर्दी और पेट की गैस जैसी समस्याओं में आराम देता है.

आंवला कैंडी और अदरक का मुरब्बा इम्युनिटी बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखने, थकान को कम करने और शरीर में ऊर्जा बढ़ाने में भी मददगार हैं. खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये सर्दियों में पोषण का बेहतरीन स्रोत हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)