मेरे पास सिर्फ आलू और प्याज है इससे क्या बनाएं? AI बताएगा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी

Aloo-Pyaaz Recipe: कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कई तरह की सब्जी नहीं होती है या हम व्यस्त होने के चलते नहीं ला पाते हैं. ऐसे में घर पर कुछ रेगुलर सब्जियां अगर रखी रहती हैं तो उनसे ऐसा क्या बनाएं जो खाने में टेस्टी हो और झटपट बनकर तैयार भी हो जाए. अगर आप भी इस उलझन मे घंटों तक उलझे रहते हैं तो आज हमारे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है. हम बार कर रहे हैं एआई टूल की जो आपकी इस परेशानी को दूर कर देगा. आपको बस उस पर जाकर अपने सवाल को लिखना है और आपके पास एक बेहतरीन सी रेसिपी सामने आ जाएगी. बता दें कि एआई ने हमारी किचन में होने वाली समस्या जैसे कि नाश्ते में क्या बनाएं, लंच, डिनर या फिर ब्रंच के लिए क्या बनाएं इन सभी सवालों के पास एआई के पास है.

कैसे करता है काम

आपको बस वहां पर जाकर अपने पास मौजूद सामान की लिस्ट शेयर करती है और आपके पास रेसिपी की डीटेल्ड रेसिपी आ जाएगी. जिससे आप आसानी से खाना बनाकर तैयार कर लेंगे. तो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसी ही रेसिपी के बारे में. अगर आपके पास सिर्फ आलू और प्याज है और इससे आप क्या सब्जी बनाएं चलिए जानते हैं-

आलू-प्याज की सूखी सब्जी

सामग्री:

आलू – 3 मीडियम

प्याज़ – 1 बड़ा

हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर

नमक

तेल

जीरा

गरम मसाला

नींबू

बनाने का तरीका:

आलू और प्याज की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छीलकर उसको पतले टुकड़ों में काट कर पानी मे भिगों कर रख दें. अब आपको प्याज को लंबा-लंबा काट लेना है. कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें. अब इसमें प्याज को डालें और तुरंत ही आलू डालकर उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डाल कर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें. अब गैस को बिल्कुल धीमी आंच पर ढककर 10-12 मिनट पकने दो (बीच-बीच में चलाते रहना है). जब आलू मुलायम हो जाएं तो आपकी सब्जी बनकर तैयार है. आप इसमें ऊपर से एक चुटकी गरम मसाला और नींबू डालकर मिक्स करें. आप इसको पराठे, पूरी या रोटी के साथ खा सकते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)