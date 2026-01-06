विज्ञापन
न मथनी, न छाछ, मलाई से मिनटों में ढेर सारा घी निकालने का देसी जुगाड़, बस मिलानी होगी ये एक चीज

Ghee Making Tips: अब ना मक्खन बनाने की झंझट है और ना छाछ मथने की मेहनत. सिर्फ दूध की मलाई से ही आप ढेर सारा देसी घी निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको बस एक आसान चीज मिलानी होगी, जिससे घी जल्दी और अच्छी क्वालिटी का बनेगा.

Ghee Making Tips: यह तरीका न सिर्फ आसान है, बल्कि समय और मेहनत दोनों बचाता है.

Easy Ghee Recipe: देसी घी हमारे किचन का ऐसा खजाना है, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. पहले के जमाने में घर-घर में गाय या भैंस का दूध आता था, छाछ मथी जाती थी और उसी से मक्खन निकालकर घी बनाया जाता था. लेकिन, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में न तो उतना वक्त है और न ही रोज दूध उबालकर छाछ बनाने की आदत. ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि घर पर शुद्ध देसी घी बनाना अब मुश्किल है.

अगर आप भी यही सोचते हैं, तो आपको जानकर खुशी होगी कि अब ना मक्खन बनाने की झंझट है और ना छाछ मथने की मेहनत. सिर्फ दूध की मलाई से ही आप ढेर सारा देसी घी निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको बस एक आसान चीज मिलानी होगी, जिससे घी जल्दी और अच्छी क्वालिटी का बनेगा. यह तरीका न सिर्फ आसान है, बल्कि समय और मेहनत दोनों बचाता है.

क्या वाकई सिर्फ मलाई से घी बन सकता है? | Can Ghee Be Made From Cream Alone?

अक्सर लोगों को लगता है कि घी बनाने के लिए पहले मक्खन निकालना जरूरी है. लेकिन, असल में दूध की मलाई में ही फैट मौजूद होता है, जिससे घी बनता है. अगर मलाई को सही तरीके से इकट्ठा किया जाए और उसमें एक खास चीज मिलाई जाए, तो मक्खन बनाए बिना भी घी आसानी से निकाला जा सकता है. यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रोज दूध उबालते हैं और ऊपर की मलाई जमा करते रहते हैं.

घी निकालने के लिए कौन-सी एक चीज मिलानी है?

यहां जिस चीज की बात हो रही है, वह है थोड़ा सा दही (खट्टा या सामान्य). दही मिलाने से मलाई जल्दी पकती है, जलती नहीं है और घी की खुशबू व रंग भी बेहतर आता है. दही फैट को सही तरह से अलग करने में मदद करता है, जिससे घी ज्यादा निकलता है.

सिर्फ मलाई से घी बनाने का आसान तरीका | An Easy Way to Make Ghee From Just Cream

1. मलाई इकट्ठा करें

रोज दूध उबालने के बाद ऊपर जमी मलाई को एक साफ डिब्बे में निकालकर फ्रिज में रख दें. 7-10 दिन में जब अच्छी मात्रा इकट्ठा हो जाए, तब घी बनाएं.

2. मलाई को कमरे के तापमान पर लाएं

फ्रिज से निकालने के बाद मलाई को 1-2 घंटे बाहर रखें, ताकि वह बहुत ज्यादा ठंडी न रहे और कमरे के तापमान पर आ जाय.

3. दही मिलाएं

अब हर 1 कप मलाई में 1-2 चम्मच दही मिलाएं और हल्के हाथ से मिक्स कर लें. ज्यादा दही न डालें, वर्ना इसका असर स्वाद पर पड़ सकता है.

4. धीमी आंच पर पकाएं

मलाई को मोटे तले वाले पैन में डालें और बहुत धीमी आंच पर रखें. बीच-बीच में चलाते रहें. ताकि मलाई जले नहीं और अच्छे से पिघल जाय.

5. घी अलग होने दें

कुछ ही देर में मलाई पिघलने लगेगी, ऊपर साफ घी तैरने लगेगा और नीचे दूध के ठोस कण (मावा जैसे) बैठ जाएंगे.

6. छानकर स्टोर करें

जब घी का रंग सुनहरा हो जाए और खुशबू आने लगे, तब गैस बंद कर दें. ठंडा होने पर घी को छानकर कांच के जार में भर लें.

इस तरीके से घी बनाने के फायदे:

  • समय की बचत-मक्खन और छाछ की प्रक्रिया नहीं
  • कम मेहनत- सीधा मलाई से घी
  • ज्यादा घी निकलता है.
  • घी की खुशबू और रंग बेहतर.
  • शुद्ध और केमिकल-फ्री घी.

कुछ जरूरी सावधानियां:

  • आंच हमेशा धीमी रखें.
  • पैन मोटे तले वाला हो.
  • मलाई पुरानी या बदबूदार न हो.
  • घी को नमी से दूर रखें.

क्यों घर का बना घी है बाजार से बेहतर?

घर पर बना घी न सिर्फ शुद्ध होता है, बल्कि इसमें किसी तरह का प्रिज़र्वेटिव या मिलावट नहीं होती. यह पाचन को मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है.

अगर आप सोचते हैं कि घर पर देसी घी बनाना मुश्किल है, तो यह तरीका आपकी सोच बदल देगा. ना मक्खन, ना छाछ सिर्फ मलाई और थोड़ा सा दही आपको शुद्ध, खुशबूदार और स्वादिष्ट देसी घी दे सकता है. एक बार इस तरीके को अपनाकर देखें, बाजार का घी खुद-ब-खुद छूट जाएगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

