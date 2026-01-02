विज्ञापन

बॉर्डर 2 में सनी देओल की हीरोइन बनीं मोना सिंह, जानें कौन हैं उनके रियल लाइफ हस्बैंड, की दो शादी, एक बच्चे के हैं पिता

बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ रोमांस करने के लिए तैयार मोना सिंह के पति कौन हैं और क्या करते हैं. आइए आपको बताते हैं.

बॉर्डर 2 एक्ट्रेस मोना सिंह करेंगे सनी देओल संग रोमांस

एक्ट्रेस मोना सिंह टीवी का जाना माना नाम हैं, जिन्हें जस्सी जैसी कोई नहीं में जस्सी के किरदार के लिए खूब पसंद किया गया. हालांकि इसके अलावा भी वह कई प्रोजेक्ट्स में नजर आईं. इनमें आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का नाम भी शामिल है, जिसमें मोना सिंह ने अहम किरदार निभाया. लेकिन अब मोना सिंह एक मचअवेटेड फिल्म में नजर आने वाली है, जो कि जेपी दत्ता की बॉर्डर 2 है. फिल्म में वह सनी देओल की हीरोइन बनीं हैं, जिसकी झलक टीजर में देखने को मिली. लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि मोना सिंह के रियल लाइफ सनी देओल यानी पति श्याम गोपालन कौन हैं.

कौन हैं मोना सिंह के पति श्याम गोपालन

मोना सिंह के पति श्याम गोपालन उर्फ श्याम राजागोपालन एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं. स्टार्सअनफोल्डेड की रिपोर्ट के अनुसार, श्याम का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ. उनके पास बैंकिंग और फाइनेंस की मास्टर्स डिग्री है. वह ग्लोबल इंश्योरेंस कन्सल्टिंग कंपनी एलएलसी में मैंनेजर के पद पर थे. रिपोर्ट के अनुसार, श्यान ने पहली शादी सतरुपा से की थी. हालांकि यह मैरिज पब्लिक नहीं हुई थी. लेकिन इसके बाद श्याम ने एक्ट्रेस मोना सिंह से शादी की जो चर्चा में आई. कपल ने 27 दिसंबर 2019 में शादी की थी.

पति से ऐसे हुई थी मोना सिंह की मुलाकात

2020 में पिंकविला को दिए इंटरव्यू में मोना सिंह ने बताया कि पति श्याम गोपालन से वह कैसे मिलीं. उन्होंने कहा, मैं उन्हें 5 साल से जानती हूं. हमारी मुलाकात दोस्त के जरिए हुई, जिसकी बर्थडे पार्टी में हम गए थे. हमारी कैमेस्ट्री हिट हुई. वह एक फनी मैन हैं, जो मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी. मैं अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोगों को पसंद करती हूं. मुझे यह बात उनमें अच्छी लगी कि वह जो मैं चाहूं वैसा रहने देते हैं. वह मुझमें कुछ बदलना नहीं चाहते. मैं कभी कभी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं. लेकिन वह कूल रहते हैं. मुझे वह पसंद है. वह मेरा सम्मान करते हैं. मैं उनका सम्मान करती हूं. हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं.

34 की उम्र में मोना सिंह ने फ्रोज किए एग्स

स्पॉटबॉय की रिपोर्ट के मुताबिक, श्याम बेटी अनिका राजागोपालन के पिता हैं. हालांकि मोना सिंह के साथ उनका अभी तक कोई बच्चा नहीं है. टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में मोना सिंह ने बताया कि उन्होंने 34 की उम्र में अपने एग्स को फ्रोज कर दिया था. वहीं उन्होंने बताया कि उन्हें बच्चे पसंद हैं. लेकिन वह मेंटली मां बनने के लिए तैयार नहीं हैं.

