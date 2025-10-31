सहजन की पत्ती खाने से क्या होता है, सहजन की पत्ती कब खानी चाहिए, जानिए इसे खाने का सही तरीका और फायदे

Sahjan Ki Patti Khane Ke Fayde: सहजन की फली हम दालों में भी डाल कर खाते हैं. वहीं इसकी फली की सब्जी भी बनती हैं. लेकिन बात करें सहजन के पत्ते की तो इस पेड़ के पत्तों का सेवन पूरे भारत में पारंपरिक रूप में एक हम्बल सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है. अब दुनिया भर में यह सहजन की पत्तियों को एक सुपर फूड के रूप में जाना जाता है. डाक्टर हंसाजी बताती हैं कि मैंने देखा है गांव के लोग खाते हैं लेकिन उन्हें इन पत्तों के अनगिनत हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में कुछ भी खास पता नहीं होता है. मोरिंगा के पत्तों के हाई न्यूट्रिशन गुण, मालन्यूट्रिशन से पीड़ित लोगों के लिए काफी फायदेमंद हैं. क्या आप जानते हैं वह मोरिंग लीव्स खाने के कितने अद्भुत फायदे हैं, अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इसका सेवन करने के स्वास्थ्य लाभ.

सहजन की पत्तियां खाने के फायदे ( Moringa/ Sahjan Ki Patti Khane ke Fayde)

इम्यूनिटी

आपकी इम्यूनिटी मोरिंगा लीव्स ( सहजन की पत्तियों) का सेवन करने से बढ़ती है. क्योंकि इसमें विटामिन सी अतिरिक्त मात्रा में होता है और आपके शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है. सहजन की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट्, आयरन और विटामिन ए काफी काफी प्रचुर मात्रा में होते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को काफी बढ़ाता है.

डायबिटीज

डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए सहजन की पत्तियां रोज खाने से बहुत फायदा हो जाता है. क्योंकि ये पत्ते एस्कॉर्बिक एसिड से भरपूर होते हैं. जो शरीर में नेचुरल इंसुलिन को बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर को कम करते हैं.

कोलेस्ट्रॉल

सहजन की पत्तियों का सेवन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है. इनको खाने से आपकी पेट की चर्बी आसानी से कम हो जाती है और आपके शरीर का जो फैट है वो अपने आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. सहजन की पत्तियों में भरपूर मात्रा में विटामिन बी होता है जो आपकी डाइजेशन सिस्टम को अच्छा बनाता है और हमारे भोजन को फैट के रूप में जमा करने के बजाय एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है.

हेयर फॉल

मोरिंगा लीव्स खाने से आपकी हेयर फॉल की समस्या भी दूर हो जाएगी. इन पत्तियों में अमीनो एसिड भरपूर होता है जो सेल्स का निर्माण करते हैं और बालों के फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे बाल काफी कम झड़ते

बॉडी मसल

इतना ही नहीं मोरिंग लीव्स प्रोटीन, कैल्शियम आयरन और अन्य विटामिन से भी भरपूर होते हैं जिससे आपका शरीर मसल मास का निर्माण कर सकता है और चोट लगने पर तेजी से हीलिंग भी कर सकता है. ये आपके बोन्स और जॉइंट्स को स्वस्थ रखने के लिए भी काफी लाभदायक है. ये शरीर के टॉक्सिंस को निकाल देता है और इसी वजह से ट्रॉपिकल मेडिसिन में भी इसका उपयोग किया जाता है.

आप इसके पाउडर को हैंड सोप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है.

यह आसानी से उगने वाली सहजन की पत्तियां आम तौर पर ट्रॉपिकल देशों में पाए जाते हैं. जहां मोरिंगा लीव्स को कच्चा या पका कर खाया जाता है. उन्हें कभी-कभी छांव में सुखाया जाता है और पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है. ऐसा करने से आप इसे लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं.

आप इसे दिन में कभी भी या खाली पेट भी खा सकते हैं. जो लोग सुबह ही इसका सेवन करते हैं वो पूरे दिन एनर्जी लेवल मेंटेन कर पाएंगे. अगर आप मोरिंगा लीव्स रात में लेते हैं तो यह आपके शरीर को तेजी से हील होने और हेल्दी बनने के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं.

यदि आप भाग्यशाली हैं की आपके आसपास मोरिंग का पेड़ है तो आप सीधे पेट से ही ताजी पत्तियां तोड़े और इन्हें कच्चा खाएं या आप उनका ताजा जूस बना ले और इसको चाय, सूप, कढ़ी, दाल या सलाद में मिलाकर खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)