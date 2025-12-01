विज्ञापन
कमाई में इस शेफ ने विकास खन्ना और रणवीर बरार को छोड़ा पीछे, किचन से बनाई करोड़ों की दौलत

Richest Indian Chefs: भारत के 7 सबसे अमीर शेफ्स की लिस्ट यहां पढ़िए. संजीव कपूर, विकास खन्ना और रणवीर बरार की करोड़ों की नेटवर्थ देखकर हैरान रह जाएंगे.

शेफ्स ने अपने हुनर से न सिर्फ लोगों का टेस्ट बदला बल्कि दुनिया भर में इंडियन फ्लेवर का डंका बजा दिया.

Richest Celebrity Chefs in India: भारत में खाने की दुनिया सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब ये करोड़ों की कमाई का जरिया बन चुकी है. यहां के शेफ्स ने अपने हुनर से न सिर्फ लोगों का टेस्ट बदला बल्कि दुनिया भर में इंडियन फ्लेवर का डंका बजा दिया. इनकी कुकिंग में उतनी ही क्रिएटिविटी है जितनी इनकी सोच में और इसी का नतीजा है कि आज ये शेफ्स लाखों-करोड़ों की कमाई कर रहे हैं. टीवी शो से लेकर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बुक्स और ब्रांड्स तक इन शेफ्स ने अपनी मेहनत से नाम और दौलत दोनों कमाई हैं. आइए जानते हैं उन 7 इंडियन शेफ्स के बारे में जिनकी नेटवर्थ सुनकर आप भी कहेंगे कुकिंग भी बन सकती है करोड़ों का बिजनेस.

संजीव कपूर (Sanjeev Kapoor)

भारत में अगर किसी शेफ को ‘मास्टरशेफ ऑफ इंडिया' कहा जाए, तो वो हैं संजीव कपूर. उनके शो 'खाना खजाना' ने 90 के दशक में कुकिंग को हर घर की पहचान बना दिया था. उन्होंने 150 से ज्यादा कुकबुक्स लिखी हैं, कई सफल रेस्टोरेंट्स चलाते हैं और खुद का फूड चैनल भी है. उन्होंने किचन की खुशबू को एक ब्रांड में बदल दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजीव कपूर की कुल संपत्ति करीब 1165 करोड़ रुपये है, जो उन्हें भारत का सबसे अमीर शेफ बनाती है.

Photo Credit: Sanjeev Kapoor YouTube

विकास खन्ना (Vikas Khanna)

विकास खन्ना ने भारतीय खाने को ग्लोबल पहचान दिलाई है. उनकी कहानी अमृतसर की गलियों से न्यूयॉर्क तक पहुंचने की इंस्पायरिंग जर्नी है. वो मास्टरशेफ इंडिया के जज रह चुके हैं और कई इंटरनेशनल लेवल पर सम्मान भी पा चुके हैं. फिल्मों, किताबों और रेस्टोरेंट्स के जरिए उन्होंने अपनी कुकिंग को कला का दर्जा दिया है. विकास खन्ना की कुल संपत्ति लगभग 84 करोड़ रु 127 रुपये करोड़ के बीच मानी जाती है.

रणवीर बरार (Ranveer Brar)

रणवीर बरार अपने टर्बन, मुस्कान और कुकिंग स्टाइल से फूड लवर्स के दिलों में बस चुके हैं. उन्होंने कई फूड शो होस्ट किए हैं और अपनी सादगी भरी रेसिपीज़ के लिए फेमस हैं. उनके शो ‘टर्बन तड़का' ने उन्हें घर-घर का नाम बना दिया. टीवी, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और रेस्टोरेंट्स से उन्होंने अच्छा खासा नाम और पैसा कमाया है. रणवीर बरार की नेटवर्थ करीब 41 करोड़ रु. बताई जाती है.

हरपाल सिंह सोखी (Harpal Singh Sokhi)

'नमक शमक डाल देते हैं'...ये लाइन सुनते ही चेहरा मुस्कुराने लगता है, और यही है शेफ हरपाल सिंह सोखी की पहचान. उन्होंने कुकिंग में मज़ा और मस्ती दोनों घोल दिए. उनका शो ‘टर्बन तड़का' काफी हिट रहा, जिसने उन्हें देशभर में लोकप्रिय बना दिया. हरपाल के कई रेस्टोरेंट हैं और वे कई इवेंट्स में हिस्सा लेकर मोटी कमाई करते हैं. उनकी कुल संपत्ति लगभग 35 करोड़ रुपये के आसपास है.

गरिमा अरोड़ा (Garima Arora)

गरिमा अरोड़ा ने इतिहास रचा जब वो पहली भारतीय महिला बनीं जिन्हें मिला मिशेलिन स्टार. लेकिन उन्होंने वहीं रुकना नहीं चुना, बल्कि दूसरा स्टार भी अपने नाम किया. गरिमा की कुकिंग में भारतीय स्वाद और मॉडर्न टच का शानदार मेल दिखता है. उन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए एक नई राह खोली है. उनकी नेटवर्थ करीब 40 करोड़ रुपये मानी जाती है.

अतुल कोचर (Atul Kochar)

अतुल कोचर दुनिया के पहले भारतीय शेफ्स में से एक हैं जिन्हें दो बार मिशेलिन स्टार मिला है. लंदन में बसे अतुल ने अपने रेस्टोरेंट्स और किताबों के ज़रिए भारतीय कुकिंग को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया है. उन्होंने कई हिट फूड बुक्स लिखी हैं और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है. अतुल कोचर की नेटवर्थ लगभग 33 करोड़ रुपये है.

कुनाल कपूर (Kunal Kapoor)

कुनाल कपूर वो शेफ हैं जिन्होंने कुकिंग को यूथ में ट्रेंड बना दिया. वो मास्टरशेफ इंडिया के जज रह चुके हैं और सोशल मीडिया पर भी बेहद पॉपुलर हैं. उनका स्टाइल सरल, दोस्ताना और बेहद इंस्पायरिंग है. उनके यूट्यूब चैनल और कुकिंग इवेंट्स की बदौलत आज उनकी नेटवर्थ 8 करोड़ से 43 रुपये करोड़ के बीच बताई जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

