सर्दियों में नींबू पानी पीने का सही तरीका क्या है, ठंडी तासीर के नींबू को कैसे पिएं कि ठंड न लगे, जानें

सर्दी का मौसम आते ही गरमागरम चाय और कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में नींबू पानी भी उतना ही फायदेमंद हो सकता है? अक्सर लोग यह सोचकर नींबू पानी पीना छोड़ देते हैं कि ठंडी तासीर के नींबू को कैसे पिएं कि ठंड न लगे? यह सवाल कई लोगों के मन में होता है.

Lemon Water Benefits: हम आपको सर्दियों में नींबू पानी पीने का सही तरीका बताएंगे, जिससे आपको नींबू के अद्भुत स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे और ठंड भी नहीं लगेगी.

क्यों लगता है कि नींबू पानी सिर्फ गर्मियों के लिए है?

नींबू की तासीर ठंडी मानी जाती है, इसलिए खासकर सुबह के समय खाली पेट नींबू पानी पीने से कुछ लोगों को सर्दी, खांसी या गले में खराश महसूस हो सकती है. यही वजह है कि बहुत से लोग ठंड के दिनों में इसे पीने से बचते हैं. लेकिन नींबू विटामिन-सी का खजाना है, जो आपकी इम्यूनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को बढ़ाता है और आपको मौसमी बीमारियों से बचाता है. इसे छोड़ना समझदारी नहीं है!

सर्दियों में नींबू पानी पीने का सही और आसान तरीका, ठंड में नींबू पानी को कैसे बनाएं हेल्‍दी और तासीर में गर्म

जानें कि आप किस तरह ठंडी तासीर के नींबू को अपनी दिनचर्या में शामिल करके ठंड न लगे यह सुनिश्चित कर सकते हैं:

1. गुनगुना पानी (Warm Water is Key!)

यह सबसे जरूरी टिप है. ठंडे पानी की जगह, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें. यह आपके शरीर के तापमान को संतुलित रखेगा और आपको ठंड महसूस नहीं होने देगा. गुनगुना नींबू पानी पीने से मेटाबॉलिज्म (पाचन क्रिया) भी तेज होता है और पाचन बेहतर होता है.

2. शहद का तड़का (Honey for Warmth)

अगर आप इसमें चीनी की जगह एक चम्मच शहद मिलाते हैं, तो यह नुस्खा सोने पर सुहागा हो जाएगा. शहद की तासीर गर्म होती है और यह आपके गले को भी आराम देता है. यह सर्दी-खांसी से लड़ने में मदद करता है और आपके नींबू पानी को एक बेहतरीन स्वाद भी देता है.

3. अदरक का जादू (Add a Dash of Ginger)

नींबू पानी में अदरक का एक छोटा टुकड़ा या थोड़ा सा अदरक का रस मिलाना इसे सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट बना देगा. अदरक की तासीर गर्म होती है और यह आपके शरीर को अंदर से गर्माहट देता है. यह पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है.

4. पीने का सही समय

सर्दियों में सुबह खाली पेट एकदम ठंडा नींबू पानी पीने से बचें. आप इसे नाश्ते के 30 मिनट बाद या दोपहर के भोजन से पहले पी सकते हैं. इस समय शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, जिससे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है.

5. काली मिर्च या सेंधा नमक

अगर आप वजन कम करने के लिए नींबू पानी पी रहे हैं, तो इसमें चुटकी भर काली मिर्च पाउडर या सेंधा नमक मिला सकते हैं. काली मिर्च भी गर्म तासीर की होती है और यह विटामिन-सी को शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करती है.

सर्दियों में नींबू पानी के फायदे (Benefits)

* इम्यूनिटी बूस्टर: विटामिन-सी से भरपूर होने के कारण यह सर्दी-जुकाम और फ्लू से बचाता है.

* त्वचा के लिए: यह आपकी त्वचा को चमकदार और हाइड्रेटेड रखता है, जो सर्दियों की रूखी हवा के लिए बहुत जरूरी है.

* वजन नियंत्रण: यह मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, जिससे वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है.

* डिटॉक्स: यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है.

अब आप जान गए हैं कि सर्दियों में नींबू पानी पीने का सही तरीका क्या है. तो, बिना किसी डर के, गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर अपनी सेहत को बनाए रखें.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)