खुशनुमा है मौसम का हाल, दिल्ली एनसीआर में बरसात से बढ़ी ठंड के बीज 5 मिनट में बनाएं कुरकुरे पकौड़े

Crispy Besan Pakoda: पकौड़े का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप भारतीय हैं तो इस भावना को समझ सकते हैं. क्योंकि भारतीय घरों में पकौड़े की अनगिनत वैराइटी आपको मिल जाएंगी. सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट और स्नैक्स टाइम में पकौड़ा और चाय को पसंद किया जाता है. अगर आप भी पकौड़े खाने के शौकीन हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बता रहे हैं जिसे कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है. रेसिपी बाजार (Recipe Bazar) नाम के यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर कर पकौड़ा रेसिपी बताई है. जिसे आप इस हसीन मौसम में ट्राई कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं स्वादिष्ट पकौड़ा- (How To Make Crispy Besan Pakoda)

सामग्री-

बेसन (1कप)

प्याज (1)

हरी मिर्च (2-3)

धनिया के पत्ते

लाल मिर्च (1/2tbs)

जीरा (1/2टीबीएस)

धनिया पाउडर(1/2tbs)

नमक (स्वादानुसार)

लस्सी/दही/पानी

तेल

यहां देखें वीडियोः

विधि-

बेसन के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में बेसन डालें, इसमें कटी हुई प्याज, कटी हरी मिर्च और कटी हुई धनिया पत्ती डालें. अब इसमें आप लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. अब आप दही, लस्सी या पानी डालकर बेसन को अच्छे से मिलाएं. एक पैन में तेल गरम करें और बेसन के बैटर से पकौड़ बनाएं. पकौड़े को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं. एक प्लेट में निकालें और अपनी पसंद की चटनी या सॉस के साथ पेयर करें.

ये भी पढ़ें- प्रोटीन के लिए अंडा और चिकन नहीं, खाएं ये खास वेजिटेरियन डिश, एक बार के खाने से मिलेगा 24 ग्राम Protein

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)