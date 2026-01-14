आज क्या बनाऊं: कम तेल में कैसे बनाएं ब्रेड पकौड़ा, नोट करें आसान रेसिपी

Bread Pakoda: सर्दियों के मौसम में गरमागरम ब्रेड पकौड़ा खाने का मजा ही अलग होता है. अगर आप भी पकौड़ा खाने के शौकीन हैं, लेकिन ज्यादा तेल होने की वजह से इसे खाने से बचते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको कम तेल में स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी बता रहे हैं, जिसे आप आसानी से बना कर बिना किसी गिल्ट के खा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं कम तेल में ब्रेड पकौड़ा. अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं. पनीर को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. पनीर में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं.

ब्रेड पकौड़ा बनाने की रेसिपी- (How To Make Bread Pakoda)

सामग्री-

ब्रेड

बेसन

लाल मिर्च पाउडर

हल्दी पाउडर

गरम मसाला पाउडर

नमक

बेकिंग सोडा

पानी

तेल (तलने के लिए)

विधि-

ब्रे़ड पकौड़ा बनाने के लिए बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, और बेकिंग सोडा को एक बाउल में मिलाएं. धीरे-धीरे पानी मिलाकर एक गाढ़ा घोल बनाएं. ब्रेड स्लाइस को त्रिकोण आकार में काट लें. ब्रेड के टुकड़ों को बेसन के घोल में डुबोएं और गर्म तेल में तलें सुनहरा होने तक तलें और गरमा गरम परोसें.

Photo Credit: iStock

कम तेल में ब्रेड पकौड़ा तलने के टिप्स- (Tips for frying bread pakora in less oil)

1. सेकने का तरीका-

बैटर लगी ब्रेड को गरम तवे पर रखें. तुरंत न पलटें, जब नीचे से पकने लगे और किनारे हल्के दिखने लगें, तब पलटें. कम तेल के लिए आप नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. पकौड़े को चारों तरफ से पलट-पलट कर सेकें, किनारों को भी चिमटे से सेकें.

2. धीरे-धीरे सेकें-

आंच को मीडियम या धीमी रखें, इससे ब्रेड अच्छे से पकती है और ज़्यादा तेल नहीं सोखती.

3. एयर फ्रायर-

आप कम तेल में ब्रे़ड पकौड़ा बनाना चाहते हैं, तो एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

