बेसन पकौड़ा- पनीर पकौड़ा से हटकर, एक बार ट्राई करें हरी प्याज का Crispy पकौड़ा, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले

Crispy Crunchy Pakoda: शाम की चाय हो या स्नैक्स भारतीय लोगों के लिए तला-फ्राइड खाने से अच्छा कुछ और नहीं हो सकता है. पकौड़ा, समोसा, कचौड़ी न सिर्फ चाय के लिए परफेक्ट है बल्कि, शाम के स्नैक्स के लिए हमारे लिए बेहतरीन हैं. अगर आप भी एक ही तरह का पकौड़ा खा-खाकर बोर हो गए हैं, और कुछ यूनिक और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं, तो हरी प्याज के पकौड़ा को ट्राई कर सकते हैं. sagarskitchenofficial ने अपने इंस्ट्राग्राम पर इस रेसिपी के वीडियो को शेयर किया है. आप इसे आसानी से किचन में मौजूद सामग्री से बना सकते हैं.

कैसे बनाएं हरी प्याज का पकौड़ा-(How To Make Green Onion Pakoda)

सामग्री:

धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच

जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच

गरम मसाला आधा छोटा चम्मच

हींग आधा छोटा चम्मच

काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच

चाट मसाला 1 छोटा चम्मच

2 छोटे चम्मच गरम तेल

1 कप बेसन

आधा कप चावल का आटा

1 बड़ा चम्मच हरी चटनी

1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

स्वादानुसार नमक

धीरे-धीरे पानी डालें

हरी प्याज के पत्ते

तलने के लिए तेल

विधि-

इन पकौड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गर्म मसाला पाउडर को डालना है. इसमें थोड़ा सा हींग और काली मिर्च पाउडर के साथ-साथ चाट मसाला डालना है और गरम तेल को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब एक कटोरी बेसन, आधा कप चावल का आटा, हरी चटनी, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर बैटर बना लेना है. अब हरी प्याज लें. इसके पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा दोनों काट दें. एक टूथ पिक लें इसे प्याज में लगाएं. अब बैटर में इसे अच्छे से डूबोए और अतिरिक्त बैटर निकाले. गरम तेल में इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)