आज डिनर में क्या बनाऊं: रेगुलर कढ़ी से हटकर एक बार जरूर ट्राई करें ढाबा-स्टाइल कढ़ी पकौड़ा, फटाफट नोट करें रेसिपी

इंडियन का कढ़ी के प्रति प्यार ही अलग होता है. कढ़ी चावल का स्वाद सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. अगर आप भी कढ़ी खाने के शौकीन हैं तो एक बार ढाबा-स्टाइल कढ़ी पकौड़ा जरूर ट्राई करें. हर भारतीय रोड साइड के किनारे ढाबों में उन स्टॉप ओवर से प्यार करते हैं. किसी भी रोड ट्रिप पर मुख्य आकर्षण में से एक हाईवे होता है. क्योंकि यहां का खाने का स्वाद ही अलग होता है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कढ़ी की दिलचस्प बात यह है कि यह रिजनल रेसिपी है जिसे हर क्षेत्र में एक अलग स्वाद के साथ बनाया जाता है. सिंधियों के पास इसे बनाने का अपना अनोखा तरीका है (सिंधी कढ़ी), पंजाबी व्यंजनों में स्वादिष्ट, कुरकुरे पकौड़े शामिल हैं. यहां, हम लोकप्रिय पंजाबी कढ़ी पकौड़ा को बनाएंगे जो उत्तर भारत के ढाबों में व्यापक रूप से तैयार की जाती है.

कैसे बनाएं ढाबा-स्टाइल कढ़ी पकौड़ा- (How To Make Dhaba-Style Kadhi Recipe)

कढ़ी के लिए सबसे पहले पकौड़ा बनाएं. इसके लिए आपको बेसन, बेकिंग सोडा, दही, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, अजवाइन, बारीक कटी मेथी और धनिया पत्ती, मोटे तौर पर कटी हुई प्याज, नमक, स्वाद के लिए अदरक का पेस्ट, एक चुटकी चाहिए और पानी, आवश्यकतानुसार. अब सब कुछ मिलाकर एक स्मूद बैटर बनाएं. पकौड़े को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें, फिर एक तरफ रख दें. कढ़ी के लिए बेसन और दही को एक मिक्सिंग बाउल में लें और तब तक फेंटें जब तक यह स्मूद न हो जाए. सुनिश्चित करें, कोई गांठ नहीं बनें. अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह से फेंट लें. आवश्यकतानुसार पानी डालें और अच्छी तरह से फेंटें, जिससे एक पतला और चिकना बैटर तैयार हो. एक कढाई में घी डालें, उसमें हिंग, मेथी के बीज, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, धनिया के बीज डालें और उन्हें फेंटे. कटा हुआ मीडियम आकार का प्याज, अदरक का पेस्ट डालें और प्याज को सुनहरा होने तक फ्राई करें. कढ़ी में मिक्सचर डालें और धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं. कढ़ी में पकौड़े डालें फिर एक बार थोड़ी देर तक पकाएं. लास्ट में, कढ़ी पर कुछ लाल मिर्च पाउडर डालें और जीरा और लाल मिर्च का तड़का डालें और सर्व करें. इसे आप रोटी और राइस के साथ खा सकते हैं.

