प्रोटीन के लिए अंडा और चिकन नहीं, खाएं ये खास वेजिटेरियन डिश, एक बार के खाने से मिलेगा 24 ग्राम Protein

Protein Rich Nashta: अगर आप वेजिटेरियन हैं और अपनी डेली प्रोटीन के लिए हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें.

प्रोटीन के लिए अंडा और चिकन नहीं, खाएं ये खास वेजिटेरियन डिश, एक बार के खाने से मिलेगा 24 ग्राम Protein
Protein Rich Nashta: कैसे बनाएं प्रोटीन रिच नाश्ता. (Credit: Screenshot From healthy_laughs_homechef Instagram)

Protein Rich Pancake Recipe: प्रोटीन की बात जब भी आती है सबसे पहला नाम नॉन-वेज यानि अंडा और चिकन का आता है. क्योंकि इन दोनों में ही प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है. लेकिन इसका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं है कि वेजिटेरियन के पास प्रोटीन के सोर्स नहीं है. अगर आप वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन की पूर्ति के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी के बारे में बता रहे हैं जिसे एक बार खाने से 24 ग्राम प्रोटीन की पूर्ति हो सकती है. healthy_laughs_homechef ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर एक ऐसा ही नाश्ता बताया है.

पीली मूंग दाल, मटर और ओट्स से बना - धीरे-धीरे पचने वाला, फाइबर रिच और लगातार एनर्जी देने वाला प्लांट प्रोटीन. जिम जाने के वालों के लिए परफेक्ट. इसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं. सबसे अच्छी बात ये कि इसे बच्चे से लेकर बड़े तक खाना पसंद करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं. 

कैसे बनाएं टेस्टी और हेल्दी पैन केक- (How To Make Protein Rich Pancake)

सामग्री-

• 3 कप पीली मूंग दाल (4-6 घंटे भिगोई हुई)
• 3 कप हरी मटर
• 2 बड़े चम्मच ओट्स (क्विक या रोल्ड)
• 2 बड़े चम्मच चना सत्तू
• 1 हरी मिर्च (वैकल्पिक)
• 1 छोटा चम्मच अदरक

• स्वादानुसार नमक
• पानी (मिश्रण के लिए)
• पकाने के लिए तेल

ग्राम में-

• पीली मूंग दाल (भिगोई हुई): 150 ग्राम
• हरी मटर: 150 ग्राम
• इंस्टेंट ओट्स: 13 ग्राम (1 बड़ा चम्मच)
• चना सत्तू: 13 ग्राम (1 बड़ा चम्मच)
• अदरक: 5 ग्राम
• हल्दी: 1 ग्राम
• नमक: स्वादानुसार
• धनिया पत्ती: आवश्यकतानुसार
• पानी: आवश्यकतानुसार
• तेल: पकाने के लिए

सब्जी की टॉपिंग-

1. कसा हुआ पपीता
2. कटा हुआ प्याज
3. कटी हुई शिमला मिर्च
4. कद्दूकस की हुई गाजर
नमक डालकर मिलाएं

यहां देखें पूरा पोस्टः 

तैयारी विधि-

1. इस पैन केक को बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल का पानी निकाल दें. दाल, मटर, ओट्स, चना सत्तू, हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ती, नमक और पानी को मिलाकर एक चिकना, हल्का गाढ़ा घोल बना लें.

2. एक नॉन-स्टिक पैन गरम करें और उसमें हल्का तेल लगा दें.

3. बैटर डालें और फैला दें.

4. किनारों पर तेल छिड़कें.

5. सब्जियां डालें और मध्यम आंच पर कुरकुरी और गोल्डन होने तक पकाएं.

6. पलटकर दूसरी तरफ भी पकने तक पकाएं.

7. चटनी या डिप के साथ गरमागरम सर्व करें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

