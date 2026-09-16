ग्रीन टी से हल्दी वाली चाय तक: जानिए कौन सी चाय किस बीमारी में है रामबाण

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी छोटी-मोटी बीमारियों और थकावट से परेशान रहते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चाय की चुस्की के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वही हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है? जी हां, चाय सिर्फ मूड फ्रेश करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करने में भी कमाल का असर दिखाती है. आइए जानते हैं कि अलग-अलग तरह की चाय कैसे हमारी सेहत को दुरुस्त रखती है और इसे अपनी रूटीन में कैसे शामिल करें.

कौन सी चाय है सबसे ज्यादा असरदार?

ग्रीन टी:

इसमें 'एपिगैलोकेचिन गैलेट' नाम का एक खास तत्व पाया जाता है, जो जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत दिलाने में मदद करता है. इसके पूरे फायदे पाने के लिए दिन में 2 से 3 कप पिएं और हो सके तो पैकेट वाली जगह खुली पत्तियों वाली ग्रीन टी चुनें.

ब्लैक टी:

अगर आप अपनी ब्लड सर्कुलेशन और दिल की सेहत को सुधारना चाहते हैं, तो काली चाय बहुत काम की है. यह पेट की अंदरूनी सूजन को कम करने के साथ-साथ दिल की बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकता है.

कैमोमाइल टी:

यह चाय रात को सोने से पहले पीने के लिए बेस्ट है. इसमें मौजूद तत्व पीरियड्स के दर्द, पेट की गड़बड़ी और तनाव को दूर करते हैं साथ ही, यह आपको सुकून भरी नींद दिलाने में भी मदद करती है.

अदरक की चाय:

मांसपेशियों के खिंचाव और जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों के लिए अदरक की चाय वरदान जैसी है. ताजे अदरक को पानी में उबालकर, उसमें थोड़ा सा नींबू और शहद मिलाकर पीने से शरीर को अंदर से गर्माहट और राहत मिलती है.

हल्दी वाली चाय:

हल्दी में 'करक्यूमिन' होता है, जो सूजन मिटाने के सबसे ताकतवर कुदरती नुस्खों में से एक है. ताजी या पिसी हल्दी को गर्म पानी में उबालकर रोज एक कप पीने से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है.

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