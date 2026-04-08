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जोड़ों के दर्द से हैं परेशान, नहीं लेनी होगी दवा! बस डाइट में शामिल करें ये फूड्स, जानें खाने का सही तरीका

Best Food for Joint Pain : सही खान-पान और प्राकृतिक रेसिपी से जोड़ों के दर्द में राहत पाई जा सकती है. रोजाना हल्दी, मेथी और पौष्टिक सूप का सेवन बेहद फायदेमंद है. इन्हें बनाना भी बहुत आसान है.

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जोड़ों के दर्द से हैं परेशान, नहीं लेनी होगी दवा! बस डाइट में शामिल करें ये फूड्स, जानें खाने का सही तरीका
Which food is good for joint pain?

Best Food for Joint Pain : जोड़ों का दर्द आजकल सिर्फ बुजुर्गों की नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों की आम परेशानी बन गया है. गलत खान-पान, बढ़ता वजन, कम फिजिकल एक्टिविटी और ठंडा मौसम इस दर्द को और बढ़ा देते हैं. दवाइयां अस्थायी राहत तो देती हैं, लेकिन असली आराम तब मिलता है जब शरीर को सही पोषण मिले. हमारी थाली में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाएं. आइए जानते हैं कौन से खाने से जोड़ों का दर्द कम किया जा सकता है और कुछ आसान रेसिपी जो दर्द को घटाने में मदद करती हैं.

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जोड़ों के दर्द के लिए क्या खाएं | Top Foods for Joint Pain Relief

मेथी दाना और हल्दी वाला दूध

सामग्री: 

  • एक चम्मच मेथी दाना
  • आधा चम्मच हल्दी
  • एक कप दूध

विधि:

मेथी दाने को रातभर भिगो दें. सुबह इन्हें दूध में डालकर हल्दी मिलाएं और 5 मिनट तक उबालें. हल्का गर्म रहने पर पिएं. यह सर्दियों में जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में असरदार है.

मूंग दाल और पालक सूप

सामग्री:

  • मूंग दाल
  • पालक
  • लहसुन
  • अदरक
  • नमक
  • घी.

विधि:

दाल को उबालें और उसमें बारीक कटा पालक डालें. अब अदरक और लहसुन को घी में भूनकर इसमें मिलाएं. यह सूप प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है.

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ड्राई फ्रूट्स एनर्जी बाउल

सामग्री:

  • बादाम
  • अखरोट
  • किशमिश
  • खजूर
  • शहद

विधि:

सभी ड्राई फ्रूट्स को बारीक काटकर एक बाउल में डालें. ऊपर से थोड़ा शहद मिलाएं. रोज सुबह इसका सेवन करने से शरीर को ओमेगा-3 फैटी एसिड और कैल्शियम मिलता है, जिससे जोड़ों का दर्द कम होता है.

फिश या सोया प्रोटीन डाइट

अगर आप नॉन-वेजिटेरियन हैं तो सप्ताह में दो बार मछली ज़रूर खाएं. इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड सूजन घटाता है. शाकाहारी लोग इसके बदले सोया या टोफू ले सकते हैं.

हल्दी-अदरक की चाय

विधि:

एक कप पानी में आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा अदरक और शहद डालकर उबालें. यह चाय जोड़ों की सूजन कम करने में मदद करती है और शरीर को गर्म रखती है.

जोडों के दर्द से राहत के लिए डाइट में आज ही शामिल करें ये फूड्स

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

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