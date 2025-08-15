विज्ञापन
दिल्ली-NCR में बूंदाबांदी से हुई सुबह की शुरुआत, 15 अगस्त पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, देखें IMD का अलर्ट

दिल्ली में बुधवार रात से रुक-रुककर बारिश (Delhi-NCR Rain) हो रही है. गुरुवार को हुई तेज बारिश से दिल्ली-एनसीआर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई थीं. अब सवाल यह है कि 15 अगस्त पर मौसम कैसा रहेगा, क्या कह रहा मौसम विभाग, जानें.

15 अगस्त पर कैसा है दिल्ली-NCR का मौसम.
  • दिल्ली-एनसीआर में बुधवार रात से रुक-रुककर बारिश जारी है. शुक्रवार को भी बारिश का दौर जारी है.
  • 14 अगस्त को दिल्ली में भारी बारिश हुई थी, जिससे मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था.
  • स्वतंत्रता दिवस के दिन भी हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे और तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच रह सकता है.
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार रात से रुक-रुककर हो रही बारिश थमने (Delhi-NCR Rain) का नाम नहीं ले रही है. शुक्रवार को भी बारिश का ये दौर जारी है. दिल्ली से लेकर नोएडा और गुरुग्राम तक सभी जगहों की सड़कें बारिश से सराबोर हैं. छुटपुट बारिश से आज भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. 14 अगस्त को दिल्ली में बारिश से इतनी झमाझम बारिश हुई कि सड़कें पानी-पानी हो गईं. मौसम विभाग ने 14 अगस्त को बारिश का रेड अलर्ट दिल्ली के लिए जारी किया था. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर भी बारिश से ज्यादा राहत मिलती नहीं दिख रही है.

15 अगस्त को कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम?

दिल्ली-NCR वालों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी बारिश का सामना करना पड़ेगा. शुक्रवार सुबह से ही हल्की बारिश जारी है. पूरे दिन बादल छाये रहने के साथ ही हल्की बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. राजधानी दिल्ली में 20 अगस्त तक हल्की बारिश होने की संभावना है.

गुरुवार को बारिश से दरिया बनी दिल्ली

दिल्ली में गुरुवार को हुई भारी बारिश से न केवल सड़कों पर पानी भर गया और यातायात प्रभावित हुआ, बल्कि इससे शहर की हरियाली पर भी असर पड़ा क्योंकि दिन में 25 से अधिक पेड़ उखड़ गए. बारिश की वजह से लोगों को गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली है. लेकिन आफत कम नहीं हुई है. गुरुवार को हुई तेज बारिश की वजह से दिल्ली के लोगों को एक तरफ पानी भरने की समस्या से जूझना पड़ा तो दूसरी तरफ कालकाजी इलाके में भीषण हादसा हो गया. एक विशाल नीम का पेड़ ए कार और बाइक पर गिर गया. इस हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई. वहीं उनकी बेटी क्रिटिकल हालत में अस्पताल में भर्ती है.

अगस्त में कब तक होगी बारिश?

भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, इस पूरे हफ्ते दिल्ली-NCR में लगातार बारिश जारी रहेगी. 14 अगस्त से 20 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहेंगे. इस दौरान कई इलाकों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है. इससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी. इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

