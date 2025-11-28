अमेरिका पर आतंकी हमला: एक सैनिक ने तोड़ा दम, ट्रंप ने बताया केवल 20 साल की स्पेशलिस्ट थी सारा बेकस्ट्रॉम

अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास हुए 'आतंकी हमले' मामले में एक बड़ा अपडेट है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस के पास एक अफगान नागरिक द्वारा गोली मारे गए वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के दो सैनिकों में से एक की मौत हो गई है. ट्रंप ने यह जानकारी देते हुए 2021 के पहले अफगानिस्तान में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ काम करने वाले शूटर को "जंगली राक्षस" कहा है. अमेरिकी सैनिकों से थैंक्सगिविंग के मौके पर बात करते हुए ट्रंप ने यह बात कही.

ट्रंप ने कहा कि उन्हें अभी पता चला है कि 20 साल की स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रॉम की मृत्यु हो गई है, जबकि 24 साल की स्टाफ सार्जेंट एंड्रयू वोल्फ "अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं." ट्रंप ने कहा, ''अभी-अभी उनका (बेकस्ट्रॉम) निधन हुआ है... वह अब हमारे साथ नहीं हैं. वह अभी हमें उपर से देख रही होगी. उसके माता-पिता उसके साथ हैं."

राष्ट्रपति ने बेकस्ट्रॉम को "अविश्वसनीय इंसान और हर तरह से आउटस्टैंडिंग" कहा. ट्रंप ने इस मौके पर फिर कहा कि यह गोलीबारी एक "आतंकवादी हमला" थी. साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के साथ काम करने वाले अफगानों को 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका में लाने के लिए बाइडेन प्रशासन की आलोचना की.

राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार कथित अवैध प्रवासियों को देश से निकालने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है और इसी में सहायता के लिए उन्होंने तमाम शहरों में नेशनल गार्ड के सदस्यों को तैनात किया है.

ट्रंप ने सुझाव दिया कि युद्ध और अफगानिस्तान से निकलने के बाद शूटर मानसिक रूप से अस्थिर था. राष्ट्रपति ने कहा, "वह पागल हो गया. मेरा मतलब है, वह खिसक गया... इन लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है."

कौन हैं शूटर?

गोलीबारी का आरोपी 29 साल का रहमानुल्लाह लकनवाल है. यह संदिग्ध अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिका लाया गया था. अमेरिका आने से पहले यह अफगानिस्तान में CIA की सपोर्ट वाली अफगान सेना की यूनिट में काम करता था. इसके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए आप नीचे दिए आर्टिकल लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.

