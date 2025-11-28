किस विटामिन की कमी से सर्दियो में लगती है ज्यादा ठंड? जानिए शरीर को कैसे रखें गर्म

Which Vitamin Deficiecny Make You Feel Extremely Cold: सर्दियों के मौसम में ठंड लगना एक नॉर्मल सी बात है. ठंडी हवाएं और गिरा हुआ तापमान की वजह से सर्दी लगना बनता ही है. लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हल्की सी ठंड पड़ने पर भी कांपने लगते हैं और उनके हाथ-पैर ठंडे पड़ जाते हैं. लेकिन वहीं कुछ लोग उस समय बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं. और कुछ लोग ठंड से ठिठुर रहे होते है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ जाइए कि आपके शरीर में कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी हो सकती है जिसका संकेत आपका शरीर दे रहा है. एक्सपर्ट के अनुसार हद से ज्यादा ठंड महसूस होना विटामिन और मिनरल्स की कमी से जुड़ा हो सकता है. आइए जानते हैं कौन-कौन से विटामिन जिम्मेदार हैं ज्यादा ठंड लगने के पीछे.

किस विटामिन की कमी से ठंड ज्यादा लगती है (Deficiency of which vitamin causes increased cold sensation)

ये भी पढ़ें: जोड़ों के दर्द को दूर करने से लेकर स्किन तक के लिए फायदेमंद है गुड़ और घी का सेवन, जानें फायदे सेवन का तरीका

विटामिन बी12 की कमी ( Vitamin B12 Deficiency)

हमारे शरीर में विटामिन बी12 की कमी होने पर भी हमें ठंड ज्यादा लग सकती है. दरअसल विटामिन बी 12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने और ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है. शरीर में इसकी कमी से हीट जनरेट होने की क्षमता कम हो जाती है, जिस वजह से हाथ-पैर ठंडे पड़ने लगते हैं.

दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली, चिकन खा सकते हैं वहीं जो लोग वेजिटेरियन हैं वो मूंग दाल और कई हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं. इसके साथ ही आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं.

विटामिन D की कमी

विटामिन D सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि बॉडी के टेंपरेचर को नियंत्रित करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में भी मदद करता है. सर्दियों में धूप कम मिलने के कारण भी इसकी कमी हो जाती है.

धूप में रोज 15-30 मिनट तक बैठें. इसके साथ ही अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड दूध, मशरूम, मछली (सैल्मन, सार्डिन) और विटामिन डी से भरपूर चीजों का सेवन करें.

विटामिन C और E की कमी

शरीर में विटामिन C एनर्जी और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. इसकी कमी से सर्दी-ज़ुकाम होने की संभावना बढ़ सकती है. वहीं विटामिन E हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखने में मदद कर सकता है.

विटामिन C के लिए नींबू, संतरा, आंवला, विटामिन E के लिए बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज का सेवन करें.

आयरन की कमी

आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है. इसकी कमी से ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर कम गर्मी पैदा कर पाता है.

आयरन की कमी दूर करने के लिए पालक, चना, गुड़, खजूर, राजमा खाएं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)