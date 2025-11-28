हांगकांग की आग; कम से कम 94 की मौत, 4800 में से महज 900 निकाले गए, जानिए बड़ी बातें

निर्माण सामग्री और बांस के मचान में आग लगने के बाद इमारत परिसर के आठ 32-मंजिला टावरों में से सात आग की चपेट में आ गए. अधिकारियों ने कहा कि अत्यधिक गर्मी बचाव कार्यों में बाधा डाल रही है. यह आग नवंबर 1996 में लगी आग से भी अधिक घातक है, तब कॉव्लून की एक व्यावसायिक इमारत में लगभग 20 घंटे तक लगी आग में 41 लोगों की मौत हो गई थी. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार के अनुसार, 1948 में एक गोदाम में लगी आग में 176 लोग मारे गए थे.

इस हादसे के बारे में जानने योग्य बातें इस प्रकार हैं: