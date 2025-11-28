विज्ञापन
हांगकांग की आग; कम से कम 94 की मौत, 4800 में से महज 900 निकाले गए, जानिए बड़ी बातें

  • हांगकांग के आठ 32-मंजिला टावरों में लगी आग में सात टावर प्रभावित हुए और बचाव कार्यों में गर्मी बाधक बनी
  • आग के कारणों की जांच में संदेह है कि नवीनीकरण में इस्तेमाल निर्माण सामग्री मानकों पर खरी नहीं उतरी
  • तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक इंजीनियरिंग सलाहकार और निर्माण कंपनी के निदेशक शामिल हैं
निर्माण सामग्री और बांस के मचान में आग लगने के बाद इमारत परिसर के आठ 32-मंजिला टावरों में से सात आग की चपेट में आ गए. अधिकारियों ने कहा कि अत्यधिक गर्मी बचाव कार्यों में बाधा डाल रही है. यह आग नवंबर 1996 में लगी आग से भी अधिक घातक है, तब कॉव्लून की एक व्यावसायिक इमारत में लगभग 20 घंटे तक लगी आग में 41 लोगों की मौत हो गई थी. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार के अनुसार, 1948 में एक गोदाम में लगी आग में 176 लोग मारे गए थे.

इस हादसे के बारे में जानने योग्य बातें इस प्रकार हैं:

  1. अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि वांग फुक कोर्ट की ऊंची इमारतों के बाहरी नवीनीकरण में इस्तेमाल की जा रही निर्माण सामग्री, जाल और बांस के मचान में आग क्यों लगी. इस बीच, अधिकारियों ने एक निर्माण कंपनी के निदेशकों और एक इंजीनियरिंग सलाहकार सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने कंपनी का नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी के कार्यालय की तलाशी ली, जिसकी पुष्टि एसोसिएटेड प्रेस ने नवीनीकरण कार्यों के लिए की थी. कंपनी के कार्यालयों में किए गए फ़ोन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला.
  2. अधिकारियों ने कहा कि उन्हें संदेह है कि खिड़कियों को नुकसान से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे प्लास्टिक फोम पैनल जैसी कुछ सामग्रियां अग्नि प्रतिरोध मानकों को पूरा नहीं करती थीं. तेज़ हवाओं ने आग को फैलने में मदद की.
  3. हांगकांग के लगभग एक तिहाई निवासी सरकारी आवास प्राधिकरण के आवासों में रहते हैं. वांग फुक कोर्ट निजी स्वामित्व वाले लेकिन सब्सिडी वाले आवासों का एक परिसर है.
  4. ऑनलाइन रियल एस्टेट लिस्टिंग के अनुसार, 1980 के दशक में निर्मित, ये साधारण अपार्टमेंट 40-45 वर्ग मीटर (430-485 वर्ग फुट) के हैं. हांगकांग के अधिकांश बड़े बाज़ार वाले आवासों की तरह, इनमें स्मोक डिटेक्टर या स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं लगे हैं.
  5. ये इमारतें हांगकांग के अग्नि संहिता में संशोधन के बाद अनिवार्य अग्नि सुरक्षा मंजिलों की आवश्यकता से पहले बनाई गई थीं. हांगकांग के 75 लाख निवासी ज़्यादातर सीमित समतल ज़मीनों पर या खड़ी पहाड़ियों की ढलानों पर बने तंग अपार्टमेंटों में रहते हैं. इनमें से कई ऊंची इमारतें एक-दूसरे से सटी हुई हैं.
  6. अग्निशमन कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि उनकी सीढ़ियां और नल 32 मंज़िला इमारतों के आधे से थोड़ा ज़्यादा, यानी लगभग 53 मीटर (174 फीट) तक ही पहुंच पा रहे थे - यानी 20 मंज़िला इमारतों से भी कम.
  7. तेज़ हवाओं और अत्यधिक गर्मी के कारण हेलीकॉप्टर जैसे हवाई उपकरणों का इस्तेमाल नहीं हो पाया. हांगकांग के अग्निशमन सेवा परिचालन के उप निदेशक डेरेक आर्मस्ट्रांग चान ने बताया कि उच्च तापमान के कारण अग्निशमन कर्मी आग बुझाने और जीवित बचे लोगों को बचाने के लिए इमारतों में प्रवेश नहीं कर पाए.
  8. हांगकांग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन ली ने कहा कि सरकार इस आपदा की पूरी जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेगी. उन्होंने कहा कि मामला कोरोनर कोर्ट को सौंपा जाएगा, जो कुछ मौतों के कारणों और परिस्थितियों की जांच करता है.
  9. ली ने कहा कि सरकार ने मचान और निर्माण सामग्री की सुरक्षा की समीक्षा के लिए बड़े पैमाने पर मरम्मत के दौर से गुज़र रहे सभी आवासीय परिसरों का निरीक्षण करने की योजना बनाई है. उन्होंने आग से प्रभावित लोगों को "हर संभव सहायता" प्रदान करने का भी वादा किया.
  10. आग लगने के समय इमारतों से निकाले गए या बाहर मौजूद सैकड़ों बचे लोग पास के एक स्कूल सहित अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं. आम लोग उन्हें बोतलबंद पानी, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित कर रहे हैं. स्वयंसेवक पानी और नाश्ते जैसी आपूर्ति ला रहे थे. शहर के अग्निशमन विभाग ने कहा कि 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं.

