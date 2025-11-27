WPL Mega Auction 2026: दीप्ति शर्मा बनी दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी, एलिसा हेली पहले राउंड में अनसोल्ड 

WPL 2026 Mega Auction Sold and Unsold Players List: 27 नवंबर को दिल्ली में आयोजित महिला प्रीमियर लीग के ऑक्शन में कुल 277 खिलाड़ी हिस्सा लीं, जिनमें से 194 भारतीय खिलाड़ी और 83 विदेशी खिलाड़ी शामिल रहीं.

मार्की प्लेयर

एलिसा हेली - 50 लाख बेस प्राइस - पहले राउंड में अनसोल्ड

सोफी डिवाइन - 50 लाख बेस प्राइस - सोल्ड - गुजरात जायंटस ने 2 करोड़ में खरीदा

दीप्ति शर्मा - बेस प्राइस 50 लाख - पहले दिल्ली कैपिटल्स ने 50 लाख के बेस प्राइस पर लगाई बोली उसके बाद यूपी वारियर्स ने RTM का इस्तेमाल करते हुए 3 करोड़ 20 लाख में खरीदा

एमिला कैर - बेस प्राइस 50 लाख - बोली 3 करोड़ पहुंची. यूपी ने भी दिलचस्पी दिखाई. आखिरकार में यूपी पीछे हटी. एमिला कैर 3 करोड़ में मुंबई इंडियंस की हुईं.

रेणुका सिंह - बेस प्राइस 40 लाख - गुजरात जायंट्स ने 60 लाख में रेणुका सिंह को खरीदा.

सोफी एक्लेस्टोन - बेस प्राइस 50 लाख - दिल्ली और आरसीबी के बीच बिडिंग वॉर चली. 85 लाख की बोली दिल्ली ने लगाई है. यूपी के पास आरटीएम था और उसका इस्तेमाल करते हुए सोफी को 85 लाख में खरीद लिया.

मेग लेनिंग - यूपी वॉरियर्स ने 1 करोड़ 90 लाख में मेग लेनिंग को खरीदा

लौरा - बेस प्राइज 30 लाख - बेंगलुरु ने 90 लाख में खरीदा

सब्भिनेनी मेघना - अनसोल्ड

भारती फुलमाली - गुजरात जायंट्स (RTM) - Rs 70 लाख

ताज़मिन ब्रिट्स - नहीं बिकीं

फोबे लिचफ़ील्ड - UP वॉरियर्स - Rs. 1.20 करोड़

जॉर्जिया वोल - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - Rs 60 लाख

किरण नवगिरे - UP वॉरियर्स (RTM) - Rs 60 लाख

ग्रेस हैरिस - नहीं बिकीं

WPL इतिहास सबसे महंगे खिलाड़़ी

स्मृति मंधाना – ₹3.40 करोड़ (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)

स्मृति मंधाना WPL के इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं, उन्हें 2023 में ₹3.40 करोड़ में साइन किया गया, RCB को 2024 का टाइटल दिलाया, और 2026 के लिए भी रिटेन रहेंगी.

एश्ले गार्डनर (AUS) - Rs 3.2 करोड़ - गुजरात जायंट्स ने खरीदा (2023)

दीप्ति शर्मा (भारत)- 3.20 cr में UP वॉरियर्स (2025)- UP वॉरियर्स ने RTM के तहत 3.20 cr में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. दीप्ति शर्मा डब्ल्यूपीएल इतिहास की दूसरी सबसे महंगी भारतीय भारतीय खिलाड़ी बनीं हैं.

नेट साइवर-ब्रंट इंग्लैंड ₹3.20 करोड़ मुंबई इंडियंस WPL 2023

WPL ऑक्शन में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी