बारिश से तरबतर दिल्ली, जगह-जगह हादसे और ट्रैफिक, AAP ने PWD मंत्री से मांगा इस्तीफा

Delhi NCR Rain: आम आदमी पार्टी ने बार-बार डूब रही दिल्ली और इसके चलते दिल्लीवालों की जा रही जान के लिए भाजपा की 4 इंजन सरकार की नाकामी को जिम्मेदार बताते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा से इस्तीफे की मांग की है.

बारिश से तरबतर दिल्ली, जगह-जगह हादसे और ट्रैफिक, AAP ने PWD मंत्री से मांगा इस्तीफा
गुरुवार को दिल्ली में हुई बारिश के बाद सड़कों पर जलजमाव.
  • दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव हुआ, जिससे आवागमन में भारी परेशानी आई.
  • साउथ दिल्ली के हंसराज सेठी मार्ग पर पेड़ गिरने से एक बाइक सवार की मौत हो गई.
  • AAP ने भाजपा सरकार की नाकामी को जिम्मेदार ठहराते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा से इस्तीफे की मांग की.
नई दिल्ली:

Delhi Rain Waterlogging: दिल्ली-NCR में बारिश के बाद जगह-जगह से जलजमाव, हादसे और भीषण ट्रैफिक की तस्वीरें-वीडियो सामने आई है. साउथ दिल्ली के हंसराज सेठी मार्ग पर भारी बारिश से एक नीम का पेड़ गिर गया, जिसके नीचे दबने से एक बाइक सवार की मौत हो गई. इसके अलावा भी दिल्ली-गुरुग्राम मार्ग, गाजीपुर, दरियागंज, एपीएस कॉलोनी, छतरपुर, ग्रेटर कैलाश, धौंलाकुआं, आउटर रिंग रोड जैसे इलाकों में बारिश के बाद भारी जलजमाव की स्थिति देखने को मिली. जलजमाव के कारण लोगों को कही आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. इस बीच दिल्ली की स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है.

आम आदमी पार्टी ने बार-बार डूब रही दिल्ली और इसके चलते दिल्लीवालों की जा रही जान के लिए भाजपा की 4 इंजन सरकार की नाकामी को जिम्मेदार बताते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा से इस्तीफे की मांग की है. गुरुवार को कुछ देर की बारिश में दरियागंज, एपीएस कॉलोनी, छतरपुर, ग्रेटर कैलाश, धौंलाकुआं, आउटर रिंग रोड समेत दिल्ली के हर इलाके में जलभराव होने पर ‘‘आप'' नेताओं ने भाजपा सरकार के प्रॉपर मैनेजमेंट पर सवाल खड़़ा करते हुए उसे आड़े हाथ लिया.

साउथ दिल्ली के हंसराज सेठी मार्ग पर पेड़ गिरने से एक बाइक सवार की दबकर मौके पर ही मौत होने पर ‘‘आप'' नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी आज दिल्लीवालों के लिए जानलेवा साबित हो रही है. ‘‘आप'' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए घटना की वीडियो एक्स पर साझा कर कहा कि मात्र चंद महीनों में भाजपा वालों ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया?

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पेड़ गिरने से दबकर बाइक सवार की मौत की वीडियो एक्स पर साझा कर कहा कि साउथ दिल्ली के हंसराज सेठी मार्ग पर भारी वर्षा से पेड़ गिर गया, एक बेचारा बाइक सवार दब कर मौके पर ही मर गया. अब तक भारी वर्षा के चलते करीब 2 दर्जन लोग जान गंवा चुके हैं. मगर भाजपा की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता.

उन्होंने ग्रेटर कैलाश की सड़कों पर भरे पानी में नाव चला रहे एक व्यक्ति की वीडियो साझा करते हुए कहा कि चलिए, चार इंजन की सरकार में ग्रेटर कैलाश में भी नाव चल गई. इसीलिए हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद डिसिल्टिंग के ठेकों की थर्ड पार्टी ऑडिट से चार एंजिन की भाजपा सरकार भाग रही है.

एमसीडी में आप” के नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने एक्स पर कहा कि भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मेयर राजा इकबाल सिंह की पूरी प्लानिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट होने के बावजूद दिल्ली पानी-पानी हो चुकी है, पूरी दिल्ली डूब चुकी है. एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि दोनों की पूरी प्लानिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट का नतीजा यह है कि पूरी दिल्ली में जलभराव हो गया है.

उधर, ‘‘आप'' मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर विधायक संजीव झा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट मंत्री बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे. कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज में दावा किया गया कि दिल्ली में सभी जलभराव वाले स्थानों की पहचान कर ली गई है और इस बार बारिश में कहीं जलभराव नहीं होगा. लेकिन आज फिर बारिश हुई और दिल्ली की सड़कों पर लोगों का निकलना दूभर हो गया. सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं, लोग नौकायन करने को मजबूर हैं.

संजीव झा ने कहा कि भाजपा कहती थी कि डबल इंजन की सरकार से दिल्ली की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी. लेकिन अब, पता नहीं कितने इंजन की सरकार है, फिर भी बारिश ने उनके सारे दावों को धो दिया. मई से अब तक बारिश में दो दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई. पिछली बारिश में बदरपुर के जैतपुर इलाके में एक दीवार गिरने से आठ लोगों की मौत हुई थी.

इस बार कालकाजी में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की जान गई. रक्षाबंधन के दिन एक ढाई साल की बच्चा खुला मैनहोल में गिरने से मर गया. 25 मई को कालकाजी में ही एक नौ साल के बच्चे की मौत बिजली पैनल खुला होने की वजह से करंट लगने से हुई.

संजीव झा ने कहा कि इन मौतों के लिए रील बनाकर प्रचार करने वाली भाजपा सरकार की क्या कोई जवाबदेही नहीं है? दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा रोज रील बनाते हैं, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनकी और सरकार की नाकामी के कारण इन मौतों की जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है.

सबसे बड़ा कारण है कि बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद दिल्ली के नालों की सफाई नहीं हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि नालों की सफाई का थर्ड-पार्टी ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मैं दावे से कहता हूं कि दिल्ली के आधे से ज्यादा नालों की सफाई नहीं हुई.

संजीव झा ने कहा कि बुराड़ी विधानसभा में पीडब्ल्यूडी और बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग के नालों की सफाई के नाम पर केवल मजाक हुआ है. पहले नालों की सफाई के लिए सुपर सकर मशीनों का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार एक भी जगह सुपर सकर नहीं लगाया गया. बुधवार को मैं अपने क्षेत्र में दौरा कर रहा था, तो अधिकारियों से पूछा कि सुपर सकर क्यों नहीं लगा? उनका जवाब था कि इस बार अनुमति ही नहीं मिली. तो फिर इन मौतों के जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा क्यों नहीं हैं?

Delhi Rain, Delhi Rain Accident, Delhi NCR Rain, Delhi Waterlogging Heavy Rain, Delhi PWD Minister
