रात को सोने से पहले लौंग का पानी पीने से क्या होगा? 3-4 दिन पीने के बाद ही दिखेगा असर

Indian Spice Benefits: भारतीय किचन में पाए जाने वाले मसाले खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. आज हम एक ऐसे ही मसाले की बात करेंगे जिसका पानी पीने से आपको बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है. आप इसको हफ्ते में तीन-चार दिन पिएंगे उसके बाद से ही आपको इसके लाभ मिलने लग जाएंगे. हम बात कर रहे हैं लौंग की, जो खाने में बेहद इस्तेमाल की जाती है. इसके साथ ही ये हेल्थ के हिसाब से भी बेहद लाभदायी है और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है. यह डाइजेशन में हेल्प करता है. नींद को बेहतर बनाता है. अगर आप रात को सोते वक्त लौंग का पानी पीते हैं, तो यह बहुत फायदेमंद होगा. आइए जानते हैं रात को सोते समय लौंग का पानी पीने के फायदे.

रात को लौंग का पानी पीने के फायदे ( Drinking Clove Water At Night Benfits)

डाइजेशन

इसमें यूगनोल होती है जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करती है और इसके पानी को रात में पीने से हमारी जो गैस, एसिडिटी का प्रॉब्लम है इसमें काफी फर्क पड़ जाता है.

बेहतर नींद

रात को सोते समय लौंग के पानी का सेवन करने से नींद भी अच्छी आती है. इसमें एक सिलेक्टिव प्रॉपर्टी है जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, तो इससे नींद बहुत अच्छी आती है. एंग्जायटी कम होती है.

इम्यूनिटी बूस्ट

लौंग के पानी का सेवन इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और इसमें बहुत सारे जर्म्स को मारने की ताकत होती है. इसलिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है. बीमारियां, इनफेक्शन और सूजन कम होती है.

वेट लॉस में भी मदद करता है

इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती है, और यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर हमारे फैट को बर्न करता है. हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के साथ लौंग का पानी पीना भी आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

ब्लड शुगर में फायदेमंद

लौंग के पानी का सेवन ब्लड शुगर लेवल को कम करने में भी मदद करता है. लौंग के पानी का सेवन अगर हर दिन किया जाए तो ये आपके शुगर के लिए भी लाभदायी हो सकता है.

कैसे बनाएं लौंग का पानी

इसको बनाने के लिए 250 ग्राम पानी लेना है और उसमें चार से पांच इसमें लौंग डाल दीजिए. अब इस पानी को उबाल लीजिए. 5 से 7 मिनट रखिए और इसके बाद इसको छान लीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए और इसके बाद आप इसको पी सकते हैं.

वैसे तो इस पानी को आप किसी भी समय ले सकते हैं लेकिन सोने से पहले 30 से 45 मिनट इसको पीना लाभदायी होगा. इसके साथ ही आपको इसे हर दिन लेने की कोई जरूरत नहीं है. बीच में 1-2 दिन का ब्रेक भी लीजिए. हफ्ते में 3-4 दिन इसका सेवन किया जा सकता है.

