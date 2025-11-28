कबूतर सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? कौन सी गंध से भागते हैं कबूतर, यह रहा उड़ाने का रामबाण तरीका

Kabutar ko bhagane ke liye kya karna chahie : अगर आप शहर में रहते हैं, तो कबूतरों से रोज़ाना की मुलाकात आम बात है. सुबह खिड़की पर गुटर गूं और छत पर झुंड बनाकर बैठे कबूतर (Kabootar Bhagane KaTarika), कुछ लोगों को ये प्यारे लगते हैं. लेकिन ज़्यादातर के लिए ये झंझट बन जाते हैं. दीवारों पर दाग, छत पर गंदगी और हर जगह पंख, कबूतरों (Chat Se Kabootar Kaise Bhagayen) का बस एक बार डेरा जम गया तो हर तरफ ऐसी ही गंदगी नजर आती है. इसके बावजूद इन्हें भगाना आसान नहीं होता. लेकिन चिंता मत कीजिए, कुछ देसी और असरदार तरीके हैं जो इन्हें आपकी छत से दूर रख सकते हैं.

कबूतरों को घर से दूर करने का तरीका (Ways to Get Rid of Pigeons)

कबूतर सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं?

कबूतर बहुत समझदार नहीं, लेकिन बहुत सतर्क जरूर होते हैं. उन्हें तेज आवाज और चमकदार चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं. अगर आप छत या बालकनी में पुरानी सीडी, एल्यूमिनियम फॉयल या रिफ्लेक्टिव टेप टांग देंगे, तो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो उस जगह पर बस सकें. हवा में हिलती डुलती रोशनी देखकर वो दूर ही रहते हैं.

इसके अलावा बाज या उल्लू जैसी प्लास्टिक की स्टेच्यू भी काफी असरदार साबित होती हैं. इन्हें देखकर कबूतरों को लगता है कि कोई शिकारी आसपास मंडरा रहा है. और वो तुरंत जगह छोड़ देते हैं.

कौन सी गंध से भागते हैं कबूतर?

कबूतरों को तीखी और तेज गंधों से सख्त नफरत होती है. नींबू, सिरका, कपूर, लहसुन या मिर्च की खुशबू उन्हें बिल्कुल नहीं भाती. आप रुई के टुकड़ों पर सिरका या नींबू का रस डालकर छत या खिड़की के पास रख दें. ये छोटा सा तरीका बड़े काम का है.

आजकल मार्केट में बर्ड रिपेलेंट स्प्रे भी आते हैं. जिनमें इसी तरह की स्मेल का इस्तेमाल किया जाता है. इससे बिना नुकसान पहुंचाए कबूतर खुद ही उस जगह से दूर रहते हैं.

क्या कबूतर गेहूं खाते हैं?

कबूतरों को गेहूं, चना, मक्का जैसे अनाज बहुत पसंद हैं. अगर आप नहीं चाहते कि वो रोज़ आपकी छत पर मंडराएं, तो वहां ऐसे दाने डालना बंद कर दें.

और अगर आपको उन्हें दाना डालना अच्छा लगता है, तो किसी तय जगह पर, साफ सुथरे तरीके से दाना खिलाएं. जगह ऐसी चुने जहां कबूतर बैठने भी लगें तो आपको अखरे नहीं.

कबूतर भगाने के लिए कौन सी दवा है?



कबूतर भगाने की कई दवाई आती हैं, ज‍िसे बालकनी में रखते ही एक भी कबूतर हीं आएगा. पिजन रिपेलेंट सबसे अच्छा रेपेलेंट है, जिसका उपयोग कबूतर भगाने के ल‍िए तुरंत क‍िया जा सकता है. इसके इस्‍तेमाल से कबूतर आपकी बालकनी में आएंगी हीं नहीं.

