नवंबर में लोगों के छूट रहे पसीने, कब पड़ेगी ठंड... क्‍या कह रहा मौसम विभाग

Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को अनुमान जताया कि दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है और यह 24 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव में बदल सकता है.

नई दिल्‍ली:

नवंबर खत्‍म होने जा रहा है, लेकिन दिल्‍ली एनसीआर के मौसम ने करवट नहीं ली है. मौसम ऐसा लग रहा है कि सितंबर या अक्‍टूबर चल रहा है. दोपहर में गर्मी लगने लगती है, ठंड का अहसास हो ही नहीं रहा है. सुबह-शाम कुछ ठंडक महसूस होती है, लेकिन रात को फिर गर्मी का अहसास होने लगता है. आलम ये है कि दिल्‍ली नोएडा के घरों में रात में अभी तक पंखा चल रहा है. मौसम विभाग ने भविष्‍यवाणी की थी कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी. हालांकि, अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है. दिल्‍ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्‍यूनतम 11 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में पारा कुछ नीचे गिर सकता है.    

दिल्‍ली-NCR में कब पड़ेगी ठंड?

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को अनुमान जताया कि दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है और यह 24 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव में बदल सकता है. बुलेटिन में कहा गया है, 'दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर 22 नवंबर को एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इसके पश्चिम-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ने और 24 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर तीव्र होकर एक दबाव के रूप में बदलने का अनुमान है.'

तारीखअधिकतम तापमान(अनुमानित)न्‍यूनतम तापमान(अनुमानित)
22 नवंबर26 डिग्री11 डिग्री
23 नवंबर26 डिग्री10 डिग्री
24 नवंबर25 डिग्री10 डिग्री
25 नवंबर24 डिग्री9 डिग्री
26 नवंबर24 डिग्री9 डिग्री
27 नवंबर24 डिग्री9 डिग्री

दिल्‍ली में कब गिरना शुरू होगा पारा

दिल्‍ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ऐसे में दोपहर में लोगों के पसीने छूट गए. वहीं, हवा भी न के बराबर चल रही थी. ऐसे में लोगों को रात में भी पंखा चलाकर सोना पड़ा. हालांकि, मौसम विभाग की मानें तो 23 नवंबर से पारा कुछ गिरना शुरू होगा. रविवार को अधिकतम तापमान 26 और न्‍यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने का अनुमान है. 24 नवंबर को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की और गिरावट दर्ज की जा सकती है.

अंडमान में चक्रवात का अलर्ट

निकोबार द्वीपसमूह में एक या दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश (07-20 सेंटीमीटर) होने का अनुमान है और अंडमान द्वीपसमूह में भी भारी बारिश (07-11 सेमी) होने का अनुमान है. मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा, '24 और 25 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक या दो जगहों पर तेज हवा (40-50 किलोमीटर प्रति घंटे) और गरज-चमक के साथ बारिश होने का भी अनुमान है.' अंडमान सागर के ऊपर तूफान जैसा मौसम और तेज हवा चलने का अनुमान है, जिसकी रफ्तार 35-45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है.

