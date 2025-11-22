- नवंबर के अंत तक दिल्ली एनसीआर में दिन के समय गर्मी बनी हुई है और ठंड का खास अहसास नहीं हो रहा
- IMD के अनुसार दक्षिण अंडमान सागर में कम दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है जो बंगाल की खाड़ी में दबाव में बदलेगा
- 22 नवंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आस-पास रहने का अनुमान है
नवंबर खत्म होने जा रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के मौसम ने करवट नहीं ली है. मौसम ऐसा लग रहा है कि सितंबर या अक्टूबर चल रहा है. दोपहर में गर्मी लगने लगती है, ठंड का अहसास हो ही नहीं रहा है. सुबह-शाम कुछ ठंडक महसूस होती है, लेकिन रात को फिर गर्मी का अहसास होने लगता है. आलम ये है कि दिल्ली नोएडा के घरों में रात में अभी तक पंखा चल रहा है. मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी. हालांकि, अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है. दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में पारा कुछ नीचे गिर सकता है.
दिल्ली-NCR में कब पड़ेगी ठंड?
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को अनुमान जताया कि दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है और यह 24 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव में बदल सकता है. बुलेटिन में कहा गया है, 'दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर 22 नवंबर को एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इसके पश्चिम-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ने और 24 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर तीव्र होकर एक दबाव के रूप में बदलने का अनुमान है.'
|तारीख
|अधिकतम तापमान(अनुमानित)
|न्यूनतम तापमान(अनुमानित)
|22 नवंबर
|26 डिग्री
|11 डिग्री
|23 नवंबर
|26 डिग्री
|10 डिग्री
|24 नवंबर
|25 डिग्री
|10 डिग्री
|25 नवंबर
|24 डिग्री
|9 डिग्री
|26 नवंबर
|24 डिग्री
|9 डिग्री
|27 नवंबर
|24 डिग्री
|9 डिग्री
दिल्ली में कब गिरना शुरू होगा पारा
दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ऐसे में दोपहर में लोगों के पसीने छूट गए. वहीं, हवा भी न के बराबर चल रही थी. ऐसे में लोगों को रात में भी पंखा चलाकर सोना पड़ा. हालांकि, मौसम विभाग की मानें तो 23 नवंबर से पारा कुछ गिरना शुरू होगा. रविवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने का अनुमान है. 24 नवंबर को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की और गिरावट दर्ज की जा सकती है.
अंडमान में चक्रवात का अलर्ट
निकोबार द्वीपसमूह में एक या दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश (07-20 सेंटीमीटर) होने का अनुमान है और अंडमान द्वीपसमूह में भी भारी बारिश (07-11 सेमी) होने का अनुमान है. मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा, '24 और 25 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक या दो जगहों पर तेज हवा (40-50 किलोमीटर प्रति घंटे) और गरज-चमक के साथ बारिश होने का भी अनुमान है.' अंडमान सागर के ऊपर तूफान जैसा मौसम और तेज हवा चलने का अनुमान है, जिसकी रफ्तार 35-45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है.
